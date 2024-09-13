جنايات المنيا تبرئ مدرسا من جناية اتجار في النقد الأجنبي

قضت محكمة جنايات المنيا الاقتصادية الدائرة (الثالثة) المنعقدة في بني سويف برئاسة المستشار ياسر خليفة وعضوية المستشارين محمد عبد العزيز وشريف البيلي، ببراءة م ا ع،، مدرس من اتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي وممارسة عمل من اعمال البنوك.

وترجع أحداث الواقعة ليوم ١٢ فبراير ٢٠٢٤ بورود معلومات لمباحث الأموال العامة بمحافظة المنيا بشأن المتهم أنه دائم التعامل بالنقد الاجنبي وبتكثيف التحريات أسفرت عن صحة تلك المعلومات وتم ضبط المتهم أثناء قيامه ببيع مبلغ ١٠ آلاف.

وقال محامي المتهم إن التحريات جاءت مخالفة لصحيح الواقع، وجاء به محل إقامة تركه المتهم منذ خمس سنوات.

كما اضاف محامي المتهم أن التحريات أفتقدت عناصرها من الجدية والكفاية فقد أغفلت الحالة الاجتماعية أنه متزوج رسميا من زوجة أجنبية روسية الجنسية قامت بإرسال العملات الأجنبية له تمهيدا لهجرته خارج البلاد وقدم دفاع المتهم أوراق رسمية تثبت مخالفة التحريات لحقيقة الواقع.