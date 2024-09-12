الخميس 12 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

اندلاع حرائق بالجليل الأعلى جراء سقوط مسيرة أطلقت من ‎لبنان

الجليل الأعلى، فيتو
الجليل الأعلى، فيتو

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الخميس، باندلاع حرائق في منطقة سهل الحولة بالجليل الأعلى جراء سقوط مسيرة أطلقت من ‎لبنان.

في سياق متصل، بلغ عدد المدنيين في لبنان الذين استشهدوا في القصف والغارات الإسرائيلية منذ الثامن من أكتوبر الماضي 106 شهداء.

القصف والغارات الإسرائيلية على لبنان

وبحسب شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، فإنه مع الإعلان عن استشهاد مدنيين بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت أمس الأربعاء دراجة نارية في بلدة البياضة في قضاء صور، ارتفع عدد المدنيين الذين استشهدوا منذ الثامن من أكتوبر إلى 106 من بينهم 23 مسعفا و3 صحفيين.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن في بيان يوم أمس أنه يواصل قصف أهداف لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، وقد استهدفت الطائرات الحربية "عدة بنى تحتية عسكرية لحزب الله في منطقة الخريبة في جنوب لبنان، كما تمت مهاجمة منصة صاروخية في منطقة عيتا الشعب. وأغارت طائرات حربية على مباني عسكرية لحزب الله في حولا وعيتا الشعب ومروحين".

استشهاد 106 مدنيين في لبنان جراء القصف الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر الماضي

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