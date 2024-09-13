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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 14- 9 -2024

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا السبت 14- 9 -2024، حيث يسود طقس حار رطب نهارا مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 13 - 9 - 2024

حالة الطقس غدا الجمعة 13- 09- 2024 في محافظة الفيوم


الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

 ومن المتوقع أن  يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

 كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل رطب ليلا على شمال البلاد مائل للحرارة رطب ليلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة:37

درجة الحرارة الصغرى:  25

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة المحسوسة: 33

درجة الحرارة الصغرى: 24

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة المحسوسة:35

درجة الحرارة الصغرى: 24

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:40

درجة الحرارة المحسوسة:42

درجة الحرارة الصغرى: 28

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 38

درجة الحرارة الصغرى: 23

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:42

درجة الحرارة المحسوسة: 43

درجة الحرارة الصغرى:28

 
 

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