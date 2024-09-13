تنبيه عاجل من جامعة حلوان للطلاب الجدد قبل انطلاق الدراسة

وجهت جامعة حلوان، تنبيها مهما وعاجلا لجميع الطلاب الجدد الملتحقين بكليات الجامعة المختلفة خلال العام الدراسي الجديد 2024-2025.

جامعة حلوان

وطالبت جامعة حلوان جميع الطلاب الجدد بضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الجروبات غير الرسمية المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن كافة المعلومات الرسمية المتعلقة بالكشف الطبي والإجراءات الجامعية الأخرى يتم نشرها فقط من خلال الصفحة الرسمية للجامعة.

رئيس جامعة حلوان يؤكد على الجامعة تقوم بتحسين بنيتها التحتية

أعلن الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عن استعدادات شاملة لاستقبال الطلاب في العام الجامعي الجديد 2024-2025، وأكد الدكتور قنديل أن الجامعة تقوم بتحسين بنيتها التحتية وتقوم بتطوير مناهجها التعليمية بهدف توفير بيئة تعليمية مثالية للطلاب.

وصرح الدكتور قنديل "نحرص على توفير كل الإمكانيات اللازمة لتحقيق أعلى معايير الجودة في العملية التعليمية قائلا: لقد قمنا بتجهيز القاعات الدراسية والمعامل بأحدث التقنيات، وعززنا البنية التحتية الرقمية لدعم التعلم الإلكتروني، مشيرا إلي أننا "نولي اهتمامًا خاصًا لتطوير المناهج الدراسية بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل.

وأضاف رئيس الجامعة أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطلاب في الجامعة من تدابير صحية، مع الالتزام الكامل بالبروتوكولات المعمول بها لمكافحة انتشار الأمراض.

ومن جانبه أكد الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على جاهزية جامعة حلوان لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى وتقديم تعليم عالي الجودة في العام الجامعي الجديد، داعيًا الطلاب الجدد إلى الاستفادة القصوى من الفرص التعليمية والثقافية المتاحة في الجامعة.