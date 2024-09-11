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حقيقة استقبال جامعة حلوان طلابها الجدد بالمراجيح والزحاليق

جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كشف مصدر بجامعة حلوان، حقيقة المنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بشأن استعدادات جامعة حلوان لاستقبال الطلاب الجدد خلال العام الجامعي الجديد 2024-2025 بالمراجيح والزحاليق.

العام الجامعي الجديد في جامعة حلوان 

وأوضح مصدر جامعة حلوان في تصريحات خاصة لفيتو، أن ما يتم تداوله من منشورات غير صحيح ولا أساس له من الصحة، وأن الصور التي يتم تداولها كانت لنشاط الجوالة في الدورة التجارية ال 35 لجوالة كليات التجارة بالجامعات المصرية والتي أقيمت في جامعة حلوان عام 2022.

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وأوضح، أن رئيس الجامعة الدكتور سيد قنديل، يولي اهتماما كبيرا بالأنشطة الطلابية والثقافية للطلاب داخل الحرم الجامعي، وتوفير بيئة تعليمية مثالية للطلاب.

رئيس جامعة حلوان يؤكد على الجامعة تقوم بتحسين بنيتها التحتية 

أعلن الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عن استعدادات شاملة لاستقبال الطلاب في العام الجامعي الجديد 2024-2025، وأكد الدكتور قنديل أن الجامعة تقوم بتحسين بنيتها التحتية وتقوم بتطوير مناهجها التعليمية بهدف توفير بيئة تعليمية مثالية للطلاب.

وصرح الدكتور قنديل  "نحرص على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتحقيق أعلى معايير الجودة في العملية التعليمية قائلا: لقد قمنا بتجهيز القاعات الدراسية والمعامل بأحدث التقنيات، وعززنا البنية التحتية الرقمية لدعم التعلم الإلكتروني، مشيرا إلي أننا "نولي اهتمامًا خاصًا لتطوير المناهج الدراسية بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل.


وأضاف رئيس الجامعة أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطلاب في الجامعة من تدابير صحية، مع الالتزام الكامل بالبروتوكولات المعمول بها لمكافحة انتشار الأمراض.
ومن جانبه أكد الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على جاهزية جامعة حلوان لاستقبال الطلاب الجدد والقدامي وتقديم تعليم عالي الجودة في العام الجامعي الجديد، داعيًا الطلاب الجدد إلى الاستفادة القصوى من الفرص التعليمية والثقافية المتاحة في الجامعة.

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