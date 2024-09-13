الجمعة 13 سبتمبر 2024
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حوادث

تحرير 30 ألفا و600 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

حملة مرورية
حملة مرورية

 واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم على الطرق السريعة والصحراوية والساحلية بمختلف المحافظات.

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وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 30 ألفا و600 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1651 مخالفة السير بدون تراخيص، 59 دراجة نارية مخالفة، 11 ألفا و832  مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 19 مخالفة موقف عشوائى، 1421 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة،  12 مخالفة شروط التراخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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