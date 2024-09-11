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محافظات

محافظ الدقهلية يفتتح معرض "ست الستات" للمنتجات اليدوية والتراثية بنادي جزيرة الورد

افتتاح معرض ست الستات
افتتاح معرض ست الستات بالدقهلية، فيتو

افتتح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مساء اليوم الأربعاء معرض "ست الستات المصرية" لبيع المنتجات اليدوية والتراثية والذي ينظمه المجلس القومي للمراة بالدقهلية داخل نادي جزيرة الورد الرياضي بالمنصورة.
 

جاء ذلك بحضور النائب طارق عبد الهادي عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد، والدكتورة أمينة شلبي مقرر المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، وأعضاء المجلس القومي للمرأة، والدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم.
 

وأكد "المحافظ " أن الرئيس السيسي هو الداعم الأول للصناعات اليدوية والتراثية وتمكين المرأة اقتصاديا وتوفير فرص عمل الشباب، من خلال إتاحة الفرصة لهم لعرض منتجاتهم من خلال المعارض والأسواق.
 

كما أكد  "مرزوق" دعمه الكامل لمعارض المنتجات اليدوية من أجل إتاحة الفرصة أمام صغار المنتجين لتسويق منتجاتهم وتشجيعهم علي مزيد من الإنتاج، لزيادة دخلهم القومي والحد من البطالة وتوفير فرص عمل.
 

وصرح "المحافظ" قائلًا بأنه سيتم تخصيص محلات مول المشايه لإقامة معرض لأصحاب المنتجات اليدوية دعمًا من المحافظة لهم، مشيرًا إلي أن المحافظة تقدر اصحاب المنتجات اليدوية وتعمل علي دعمهم وتلبية احتياجاتهم.
 

وثمن  " مرزوق " دور المجلس القومي للمرأة ومجلس إدارة نادي جزيرة الورد الرياضي علي تنظيم ودعم هذا المعرض لإتاحة الفرصة أمام المنتجين من المرأة والشباب لعرض وبيع منتجاتهم.

وذلك في إطار توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم أوجه الدعم لأصحاب المنتجات اليدوية والصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال توفير وإقامة الأسواق والمعارض لتشجيعهم على الاستمرار وتوفير فرص عمل للمرأة والشباب، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في هذا الشأن.

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