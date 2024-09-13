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تعليم البحيرة يتصدر المركز الأول لضمان الجودة والاعتماد للعام الرابع على التوالي

وكيل تعليم البحيرة،
وكيل تعليم البحيرة، فيتو

 أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، حصول تعليم المحافظة على المركز الأول لضمان الجودة والاعتماد للعام الرابع على التوالي مشيرا إلى أن العملية التعليمية تسير بخطى ثابتة وواعدة في شتى القطاعات والمراحل المختلفة جنبا إلى جنب مع كافة خطط البناء والتنمية والعبور بمصرنا الغالية نحو الجمهورية الجديدة.

وجاء ذلك في إعلانه عن حصول  ١١٩ مدرسة على شهادة الجودة والاعتماد التربوي لهذا العام حيث حصلت ٦٣ مدرسة للفصل الدراسي الأول و٥٦ مدرسة للفصل الدراسي الثاني، ليصل إجمالي عدد المدارس المعتمدة والحاصلة على شهادة الاعتماد والجودة ٥٥٠ مدرسة على مستوى المحافظة ليستمر تعليم البحيرة متصدرا المركز الأول للعام الرابع على التوالي فى  ضمان الجودة والاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.   

 ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وضمن خطة الوزارة لتحقيق جودة التعليم ورفع مستوى المؤسسات التعليمية وتطبيق أفضل معايير الجودة والاعتماد لتحقيق أعلى مستوى من التخطيط لتطوير العملية التعليمية تنفيذًا لرؤية مصر ٢٠٣٠ وخطة التنمية المستدامة.

وأشار الديب إلى أن إجمالي عدد المدارس التي انضمت الهيئة القومية للجودة والاعتماد أصبح ٥٥٠  مدرسة عقب إضافة  ٥٦ مدرسة جديدة فى الفصل الدراسي الثاني، مؤكدا أن حصول هذا العدد من مدارس البحيرة على شهادة الجودة والاعتماد إنما يعكس الجهد المبذول من رجال وقيادات التعليم بالمحافظة للارتقاء بالمنظومة التعليمية مع ضرورة استثمار كافة الإمكانيات المتاحة المادية والبشرية لتحقيق معايير الجودة بمدارس المحافظة بما يتيح الخدمات التربوية التي تواكب التطور العلمى وتنمية المجتمع

ولفت  إلى أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد هى الجهة المنوطة عن نشر ثقافة الجودة فى المؤسسات التعليمية والمجتمع ومواكبة المعايير القياسية الدولية بهدف تحسين جودة العملية التعليمية ومخرجاتها وزيادة القدرة التنافسية محليا ودوليا سعيا لتحقيق التنمية المستدامة.

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