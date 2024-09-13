رياضة البحيرة تنفذ أولى معسكرات برنامج الرياضة من أجل التنمية (صور)
نفذت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة وذلك بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ومنظمة اليونيسيف، أمس الخميس، أول أيام معسكرات "لياقتي، مهاراتي" تحت شعار الرياضة من أجل التنمية والذي استهدف 100 مشارك من الفتيات في الفئة العمرية من 10 إلى 15 سنة، وتم تنفيذه على ملاعب مركز شباب دمسنا إدارة شباب أبو حمص.
ويعد هذا المعسكر ضمن إجمالي 5 معسكرات مخطط تنفيذها بمحافظة البحيرة في إطار هذا البرنامج خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2024 والذي يهدف إلى إكساب المشاركين مهارات حركية واجتماعية وتنمية قدراتهم العقلية والجسدية من خلال الرياضة والأنشطة البدنية والحركية، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة "دوي"، وذلك من خلال مدربين متخصصين من محافظة البحيرة.
وتم تقييم المشاركين بعد انتهاء البرنامج باستخدام استمارات معتمدة من الوزارة وعبر المشاركون عن سعادتهم بالأنشطة وعن مدى استفادتهم وتنمية خبراتهم ومعارفهم ويأتي ذلك من تنفيذ وإشراف إدارة التنمية الرياضية بمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.
والجدير بالذكر أن جميع الفعاليات والأنشطة التي تنفذها المديرية تأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة وتوجيهات الدكتور إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة.
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