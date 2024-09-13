لوباريزيان تكشف دور حكيمي مع باريس سان جيرمان

منح الإسباني لويس إنريكي، مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، مهام إضافية للمغربي أشرف حكيمي، لاعب الفريق، باعتباره أحد قادات فريق العاصمة.

ويقضي حكيمي موسمه الرابع مع باريس سان جيرمان وذلك بعدما قدم عام 2021 من نادي إنتر ميلان الإيطالي.

وقالت صحيفة لوباريزيان الفرنسية: بات حكيمي أحد أهم اللاعبين في نادي باريس سان جيرمان حيث يعتبره البعض أنه من ضمن القادات الذين يضبطون غرفة ملابس الفريق الممتلئة بالنجوم والشباب أيضا.

ومن ناحية اخرى حصل النجم الفرنسي كيليان مبابي، على حُكم ضد ناديه السابق باريس سان جيرمان، وذلك بعد رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الماضي، والانتقال مطلع هذا الموسم إلى ريال مدريد الإسباني في صفقة انتقال حر.

رحل مبابي عن باريس سان جيرمان لينضم إلى ريال مدريد بنهاية الموسم الماضي، وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن اللاعب البالغ من العمر 25 عاما يطلب الحصول على مستحقات تبلغ نحو 55 مليون يورو (60.58 مليون دولار).

ودار خلاف بين باريس سان جيرمان ومبابي في العام الماضي عندما رفض المهاجم وهو الهداف التاريخي للنادي، التوقيع على تمديد تعاقده، وتم استبعاده من الفريق لفترة.

وبعدها عاد مبابي إلى قائمة الفريق الأول بعد التوصل إلى حل، لكنه رحل عن الفريق بنهاية موسم 2023-2024 مع نهاية عقده.