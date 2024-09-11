الخميس 12 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مبابي يرفض مقترحا للوساطة لحل أزمته مع باريس سان جيرمان

مبابي، فيتو
مبابي، فيتو

ازدادت حدة النزاع بين كيليان مبابي، نجم ريال مدريد الإسباني، وناديه السابق باريس سان جيرمان، ورئيسه ناصر الخليفي.

مبابي يرفض أول مقترح لحل الأزمة 

وأكد مبابي في بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء الفرنسية AFP رفضه مقترح الوساطة القانونية لحل أزمته مع النادي الباريسي.

وكانت اللجنة القانونية برابطة الأندية الفرنسية المحترفة قد ردت على شكوى مبابي باقتراح وساطة قانونية بينه وبين بي إس جي.

وطالب النجم الفرنسي في شكواه بصرف 55 مليون يورو قيمة مستحقاته ورواتبه المجمدة في موسمه الأخير بحديقة الأمراء.

فيما يصر النادي الباريسي على عدم سداد هذه المبالغ استنادا إلى أن اللاعب صرح أكثر من مرة بأنه لن يرحل عن بي إس جي مجانا.

وانتقل مبابي (25 عاما) إلى ريال مدريد بصفقة انتقال حر أوائل الصيف الجاري، بعد انتهاء تعاقده مع باريس في 30 يونيو الماضي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
 

مبابي كيليان مبابي ريال مدريد باريس سان جيرمان ناصر الخليفي

مواد متعلقة

مبابي يعلق على فشل فرنسا في يورو 2024

بسبب 55 مليون يورو، آخر تطورات النزاع بين مبابي وباريس سان جيرمان

مبابي يقتحم صراع هدافي الدوري الاسباني بعد الجولة الرابعة

الأكثر قراءة

كهربا وبيكا وعمر كمال في حفل زفاف مؤدي المهرجانات عمرو الجزار (صور)

خالد الغندور يكشف سر أزمة بوبيندزا وخبير لوائح يصدم الزمالك

طن الأولين يتراجع 4000 جنيه، ننشر أسعار الزيت الخام بالأسواق

عملية الثمن الباهظ، كوريا شمالية تستأنف إطلاق الصواريخ الباليستية بعد عزوف شهرين

بعد واقعة الإسكندرية والدقهلية، كلب ضال ينهي حياة طفل في سوهاج

38.3 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الأربعاء

انتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق شقة في بولاق الدكرور

مي كساب تثير الجدل برسالة غاضبة وصورة مع أحمد رفعت عن وفاة إيهاب جلال

ads

منوعات

المزيد

مقصودة أم زلة جديدة، بايدن يرتدي قبعة تأييد ترامب في احتفال رسمي (فيديو)

اصطياد حوت زعنفي في اليابان للمرة الأولى مرة منذ نصف قرن

غزال يستنجد بسيارة شرطة في الطريق العام لإنقاذ حياته (فيديو)

تبدأ من 500 جنيه، أسعار الفساتين الخريفي في وسط البلد

المزيد

خدمات

المزيد

محافظة الجيزة تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11-9-2024 خلال التعاملات المسائية

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب في سوق العبور

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم

المزيد

انفوجراف

90 مساهمة تهديفية خلال 6556 دقيقة.. أرقام محمد صلاح مع منتخب مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 12-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 12-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 12 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية