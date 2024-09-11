مبابي يرفض مقترحا للوساطة لحل أزمته مع باريس سان جيرمان

ازدادت حدة النزاع بين كيليان مبابي، نجم ريال مدريد الإسباني، وناديه السابق باريس سان جيرمان، ورئيسه ناصر الخليفي.

مبابي يرفض أول مقترح لحل الأزمة

وأكد مبابي في بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء الفرنسية AFP رفضه مقترح الوساطة القانونية لحل أزمته مع النادي الباريسي.

وكانت اللجنة القانونية برابطة الأندية الفرنسية المحترفة قد ردت على شكوى مبابي باقتراح وساطة قانونية بينه وبين بي إس جي.

وطالب النجم الفرنسي في شكواه بصرف 55 مليون يورو قيمة مستحقاته ورواتبه المجمدة في موسمه الأخير بحديقة الأمراء.

فيما يصر النادي الباريسي على عدم سداد هذه المبالغ استنادا إلى أن اللاعب صرح أكثر من مرة بأنه لن يرحل عن بي إس جي مجانا.

وانتقل مبابي (25 عاما) إلى ريال مدريد بصفقة انتقال حر أوائل الصيف الجاري، بعد انتهاء تعاقده مع باريس في 30 يونيو الماضي.