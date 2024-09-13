الجمعة 13 سبتمبر 2024
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اقتصاد

مستندات بطاقة خصم مباشر دولارية في بنك القاهرة

بنك القاهرة
بنك القاهرة

يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة حول إمكانية استخراج بطاقة خصم مباشر (ماستركارد تيتانيوم بالدولار الأمريكي).

وذكر مسئولون فى بنك القاهرة أنه يمكن استخراج البطاقة بالفعل من خلال الفروع.

وأوضح البنك القاهرة أن المستندات المطلوبة مايلي:

"الأشخاص الطبيعيون:

شهادة ميلاد الرقم القومى للقُصر ( وقرار الوصاية اذا وجد )

مستند إثبات شخصية (لابد فى بداية التعامل ان يكون بالرقم القومى اما اى تعاملات لاحقة فيمكن بجواز السفر المميكن او البطاقة العسكرية لأفراد القوات المسلحة فقط) بالإضافة إلى إيصال مرافق حديث (غاز- كهرباء - مياه- تليفون). 

* وإذا كان العميل مولودا خارج جمهورية مصر العربية يجب إحضار شهادة ميلاد العميل.

فى حالة إذا كان أجنبيا يتعين عليه استيفاء صورة من جواز السفر (يتم تصوير كافة صفحات جواز السفر والتى مدرج بها البلاد التى سافر إليها وتواريخ الدخول والخروج فيما عدا الصفحات الفارغة).

صورة من مستند الإقامة (إقامة سارية المدة عند التعامل مع البنك).

مستند يفيد محل الإقامة بجمهورية مصر العربية فى حالة توافره.

المستندات المؤيدة والتى تؤكد الغرض الذى تم من أجله فتح الحساب.

يجب أن يكون للعميل حساب بنكى فى أحد البنوك العاملة فى بلده الاْصلى وأن يفوض البنك للتأكد من صحة بياناته من البنك فى بلده الاْصلى وأن يتحمل تكاليف ذلك".

 

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