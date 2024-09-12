القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوى الشريف لعام 1446 هـ

نظمت القوات المسلحة احتفالها السنوي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف للعام الهجرى 1446هـ، حيث بدأت مراسم الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ أيمن عقل، وألقى الدكتور طارق عبد الحميد مدير عام بوزارة الأوقاف محاضرة تناول فيها الدروس والعبر التى نستلهمها من سيرة النبى صلى الله عليه وسلم والاقتداء بها قولًا وعملًا للحفاظ على تماسك المجتمع وبناء مستقبله.

رجال القوات المسلحة سيظلون بعطائهم

وفى نهاية الاحتفال ألقى اللواء أركان حرب هانى محمـد كامل مساعد وزير الدفاع كلمة نيابة عن الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أكد خلالها أن رجال القوات المسلحة سيظلون بعطائهم وتضحياتهم درعًا قويًا لحماية الوطن وصون مقدساته مقتدين بسيرة الرسول الكريم محمـد صلى الله عليه وسلم فى الصبر والعمل الجاد لتظل راية الوطن عالية خفاقة.

وحضر الإحتفال عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من ممثلى وزارة الأوقاف والأزهر الشريف.