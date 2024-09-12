عملية الثمن الباهظ، كوريا شمالية تستأنف إطلاق الصواريخ الباليستية بعد عزوف شهرين

أطلقت كوريا الشمالية اليوم الخميس، صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي، الخميس، في أول عملية إطلاق من نوعها منذ الأول من يوليو.

عمليات الإطلاق جاءت في أعقاب وعيد أطلقته كوريا الشمالية، الأسبوع الماضي، لواشنطن وسول بأن يدفعا "ثمنًا باهظًا" ردًّا على تدريبات اعتبرتها «استفزازية».

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إنها "رصدت صواريخ أطلقت من منطقة بيونج يانج في الساعة 7:10 صباح الخميس".



لكن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية لم توضح عدد الصواريخ ومدى تحليقها وغيرها من التفاصيل.

تأهب بالجنوب

وقالت الهيئة في رسالة نصية للصحفيين: "لقد عزز جيشنا المراقبة واليقظة ضد عمليات الإطلاق الإضافية، بينما يتبادل المعلومات المتعلقة بالصواريخ الباليستية الكورية الشمالية مع السلطات الأمريكية واليابانية".

وكانت كوريا الشمالية أطلقت في الأول من يوليو الماضي، صاروخين باليستيين، أحدهما قصير المدى، بينما فشلت عملية إطلاق الآخر وسقط.

والأسبوع الماضي، أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناورات "درع الحرية" الصيفية المشتركة.

ولطالما شجبت كوريا الشمالية التدريبات المشتركة بين سول وواشنطن ووصفتها ببروفة لغزوها، واستخدمتها كذريعة للاستفزازات. بينما صرح الحليفان بأن تدريباتهما العسكرية ذات طبيعة دفاعية.

بالونات القمامة

كما يأتي إطلاق الصواريخ، بعد استئناف كوريا الشمالية لحملة بالونات القمامة، الأسبوع الماضي، بعد توقف لمدة شهر تقريبًا.

وعلى مدى 5 أيام متتالية أرسلت كوريا الشمالية بالونات تحتوي على قصاصات ورق وزجاجات بلاستيكية إلى الجنوب.

ومنذ أواخر مايو أرسلت كوريا الشمالية آلاف بالونات القمامة إلى الجنوب ردًّا على المنشورات المناهضة لبيونج يانج التي يرسلها منشقون كوريون شماليون وناشطون في كوريا الجنوبية عبر الحدود.