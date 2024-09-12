كريستيانو رونالدو ضمن القائمة، أغلى 5 صفقات في تاريخ ريال مدريد

تعاقد نادي ريال مدريد الإسباني مع العديد من الصفقات الخيالية على مدار تاريخه الحافل بالإنجازات والتي دفع فيها مئات الملايين من الدولارات.

ورغم أن ريال مدريد لم يعرف عنه حرصه على إبرام صفقات باهظة الثمن طوال الوقت، لكنه حين كان يدخل إلى هذا المعترك كان ما يحقق نتائج مذهلة.

ورغم ذلك فإن هناك صفقات لم تحقق نجاحات كالتي حققها آخرون رغم إنفاق مبالغ طائلة عليها.

أغلى 5 صفقات في تاريخ ريال مدريد

ويتصدر البلجيكي إيدين هازارد قائمة أغلى الصفقات في تاريخ ريال مدريد، عند قدومه من تشيلسي الإنجليزي مقابل 121 مليون يورو في صيف 2019.

ورغم ذلك لم يترك هازارد الأثر المتوقع، حيث لم يسجل إلا 7 أهداف فقط وصنع 12 في 76 مباراة على مدار 4 سنوات في سانتياجو بيرنابيو.

وحل الإنجليزي جود بلينجهام في المركز الثاني، حين تعاقد معه ريال مدريد في صيف 2023 من بوروسيا دورتموند الألماني نظير 103 ملايين يورو.

ورغم أن بيلنجهام لم يلعب إلا موسما واحدا وبضع مباريات مع الريال، لكنه أثبت إمكانيات هائلة في الموسم الماضي الذي حقق فيه الميرنجي لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وسجل بيلينجهام في موسمه الأول مع ريال مدريد 23 هدفا وصنع 13 في 42 مباراة بكافة البطولات.

وظهر الويلزي جاريث بيل في المركز الثالث بانتقاله في صيف 2013 من توتنهام هوتسبير إلى ريال مدريد نظير 101 مليون يورو.

وحقق جاريث بيل في ريال مدريد خلال الفترة من 2013 إلى 2022، إجمالي 5 ألقاب من دوري أبطال أوروبا مسجلًا 106 أهداف وصنع 67 في 258 مباراة.

رابع هذه الأسماء وأهمها، هو الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تعاقد معه ريال مدريد مقابل 94 مليون يورو من مانشستر يونايتد الإنجليزي في صيف 2009.

وأصبح رونالدو المتوج بـ4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد أفضل هداف في تاريخ النادي الملكي بـ451 هدفا في 450 لقاء، دافع خلالها عن ألوان الميرنجي.

وأخيرا جاء الفرنسي أوريلين تشواميني بانتقاله من موناكو إلى ريال مدريد، مقابل 80 مليون يورو في 2023.

وتوج تشواميني مع ريال مدريد بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، مسجلًا 3 أهداف وصانعا هدفا واحدًا في 38 مباراة خلال موسمه الأول.