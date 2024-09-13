خريطة التلاوة المجودة اليوم الجمعة بإذاعة القرآن الكريم
تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الجمعة، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.
وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:
40: 6 (ص) تلاوة للشيخ محمود عبد الحكم وما تيسر من سورة آل عمران 5 ق.
00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة الكهف 30 ق.
00: 8 (ص)تلاوة للشيخ محمود عبد الحكم وما تيسر من سورة الأنعام 30 ق.
23: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمود عبد الحكم وما تيسر من سورة النساء 23ق.
13:40قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ أحمد حسن أبو الفرج وما تيسر من سورة الحج 15 ق.
14:20 قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ إسماعيل الطنطاوي وماتيسر من سورة ف المائدة 30 ق.
00: 15 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ صالح علي حسن وما تيسر من سورة البقرة 15ق.
18:16 قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ محمود عبد الحكم وما تيسر من سورة التوبة 25 ق.
20:04 قرآن بعد المغرب ) تلاوة للشيخ محمود عبد الحكم وما تيسر من سورة النور 10 ق.
20:26 قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ راغب مصطفى غلوش وما تيسر من سورة الرحمن 30 ق.
15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمود عبد الحكم وماتيسر من سورة الانفطار 42 ق.
24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سور الحجرات/ ق/ الشمس /الضحى 44 ق.
01:34(بعد منتصف الليل) للشيخ إبراهيم سليمان الدرعة وما تيسر من سورة طه 15 ق.
02:25(بعد منتصف الليل) للشيخ محمد توفيق الخضري وما تيسر من سورة إبراهيم 15ق.
3:46(بعد منتصف الليل) للشيخ منصور الشامي الدمنهوري وما تيسر من سورتي الرتوبة/ يونس 40 ق.
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