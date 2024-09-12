الخميس 12 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

طارق فؤاد يطرح ألبومه الجديد "ولد الحبيب" غدا بمناسبة المولد النبوي

طارق فؤاد، فيتو
طارق فؤاد، فيتو

يطرح غدا المطرب طارق فؤاد على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” والمنصّات الموسيقية ألبومه الدينى الجديد بعنوان "ولد الحبيب" ويضم 12 أغنية متنوعة، بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

ألبوم طارق فؤاد الجديد 

الألبوم جميع أغنياته من ألحان طارق فؤاد، وشارك أيضا فى كتابة بعض  كلماته مع الشاعر حسن رياض، وأشعار من التراث القديم لـ الشريف محمد مهدى التبر، والشيخ عبد الله القوصى، وقام بالتوزيع الموسيقى كل من يحي الموجى، ومحمد يسرى، ومحمد حسن، وطارق فؤاد.

أغاني ألبوم ولد الحبيب

وتأتي أغاني ألبوم طارق فؤاد الجديد كالتالي: 

ولد الحبيب.. شعر الشريف محمد التبر ألحان وتوزيع طارق فؤاد
سيدنا.. كلمات وألحان طارق فؤاد وتوزيع محمد يسرى 
الصدقه..  كلمات وألحان طارق فؤاد وتوزيع يحى الموجى
المدينه..كلمات وألحان طارق فؤاد وتوزيع محمد حسن
مقام النبي..  كلمات حسن رياض وألحان طارق فؤاد وتوزيع محمد حسن
موصول.. كلمات وألحان طارق فؤاد وتوزيع محمد يسرى
روحي له.. شعر سيدى عبد الله القوصى وألحان طارق فؤاد وتوزيع يحى الموجى
هو الحبيب.. كلمات وألحان طارق فؤاد وتوزيع محمد حسن 
إذا ماشئت.. كلمات وألحان طارق فؤاد وتوزيع يحيى الموجى
أنا حبيبك.. كلمات وألحان طارق فؤاد وتوزيع محمد حسن
ماكنت صديقا له.. كلمات وألحان طارق وتوزيع يحى الموجى
الحكاية.. كلمات والحان طارق فؤاد وتوزيع محمد يسري

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

المطرب طارق فؤاد المولد النبوي الشريف ولد الحبيب ألبوم طارق فؤاد طارق فؤاد

الأكثر قراءة

قناة أبو ظبي تعلن نقل مباراتي الأهلي والزمالك أمام بطلي كينيا بشكل حصري

خطة الأهلي للتعاقد مع مهاجم قبل غلق الميركاتو الصيفي

أول دولة عربية تسجل حالة إصابة بجدري القردة

بدء تشغيل جهاز أشعة الماموجرام بمستشفى إهناسيا التخصصي ببني سويف

بعد استبعاد فريدة سيف النصر من العتاولة 2، أبو سريع يكشف سر قوة فيفي عبده (فيديو)

ثنائي الزمالك ينهيان اتفاقهما للانضمام إلى زد في الميركاتو الصيفي

القومية للأنفاق تكشف حقيقة إيقاف ترام الرمل نوفمبر المقبل

قناة إسرائيلية تكشف موعد استقالة رئيس أركان جيش الاحتلال

ads

منوعات

المزيد

أستراليا تحظر احتضان حيوان في جميع أنحاء البلاد لهذا السبب

يعطي إحساس اللمسة البشرية، علماء يطورون جهازا ناعما يستخدم بأطراف الأصابع

بعد عامين من سرقتها، العثور على صورة شهيرة لتشرشل

تحذيرات من وصول بلازما الشمس إلى الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024 في الأسواق

قشر البياض يتراجع 40 جنيهًا، أسعار الأسماك اليوم الخميس بسوق العبور

أسعار السكر اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

البولندي كونراد ميشالاك صفقة الزمالك الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شبابٌ حول الرسول، زيد بن حارثة "الصحابي الوحيد الذي ذُكر اسمه في القرآن"

رد ناري من خالد الجندي على فتوى جواز سرقة الكهرباء والمياه (فيديو)

تفسير حلم قراءة القرآن في المنام وعلاقته بالطهارة والتوبة من كل الذنوب

المزيد
الجريدة الرسمية