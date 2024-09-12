طارق فؤاد يطرح ألبومه الجديد "ولد الحبيب" غدا بمناسبة المولد النبوي

يطرح غدا المطرب طارق فؤاد على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” والمنصّات الموسيقية ألبومه الدينى الجديد بعنوان "ولد الحبيب" ويضم 12 أغنية متنوعة، بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

ألبوم طارق فؤاد الجديد

الألبوم جميع أغنياته من ألحان طارق فؤاد، وشارك أيضا فى كتابة بعض كلماته مع الشاعر حسن رياض، وأشعار من التراث القديم لـ الشريف محمد مهدى التبر، والشيخ عبد الله القوصى، وقام بالتوزيع الموسيقى كل من يحي الموجى، ومحمد يسرى، ومحمد حسن، وطارق فؤاد.

أغاني ألبوم ولد الحبيب

وتأتي أغاني ألبوم طارق فؤاد الجديد كالتالي:

ولد الحبيب.. شعر الشريف محمد التبر ألحان وتوزيع طارق فؤاد

سيدنا.. كلمات وألحان طارق فؤاد وتوزيع محمد يسرى

الصدقه.. كلمات وألحان طارق فؤاد وتوزيع يحى الموجى

المدينه..كلمات وألحان طارق فؤاد وتوزيع محمد حسن

مقام النبي.. كلمات حسن رياض وألحان طارق فؤاد وتوزيع محمد حسن

موصول.. كلمات وألحان طارق فؤاد وتوزيع محمد يسرى

روحي له.. شعر سيدى عبد الله القوصى وألحان طارق فؤاد وتوزيع يحى الموجى

هو الحبيب.. كلمات وألحان طارق فؤاد وتوزيع محمد حسن

إذا ماشئت.. كلمات وألحان طارق فؤاد وتوزيع يحيى الموجى

أنا حبيبك.. كلمات وألحان طارق فؤاد وتوزيع محمد حسن

ماكنت صديقا له.. كلمات وألحان طارق وتوزيع يحى الموجى

الحكاية.. كلمات والحان طارق فؤاد وتوزيع محمد يسري