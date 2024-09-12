محافظ بورسعيد يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف بالمسجد التوفيقي (صور)

شهد اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، الاحتفال الذي نظمته مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بالمسجد التوفيقي بحي العرب، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء أيمن جمال الدين مساعد المحافظ والدكتور جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد، وفوزي الوالي رئيس حي العرب ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية.

احتفالية بورسعيد بالمولد النبوي، فيتو

وبدأت الاحتفالية بآيات من الذكر الحكيم، عقبها كلمة وكيل وزارة الأوقاف حول الذكرى العطرة لمولد نبي الرحمة والدروس المستفادة من المناسبة وأهمية الاقتداء بالرسول الكريم.

احتفالية بورسعيد بالمولد النبوي، فيتو

من جانبه، قدم اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، التهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، تلك الذكرى العطرة لرسولنا الكريم، مؤكدا ضرورة تطبيق مبادئ الرحمة والتسامح والمودة، التي أرسل بها النبي محمد عليه الصلاة والسلام في حياتنا اليومية وفى جميع أعمالنا، وضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل والإنتاج من أجل دفع عجلة التنمية إلى الأمام، متمنيا أن تعم المحبة والوحدة على أبناء مصر وأن يكونوا دائما نسيج وطنى واحد يلتف حول قيادته السياسية لتحقيق مزيد من الإنجازات.

احتفالية بورسعيد بالمولد النبوي، فيتو

احتفالية بورسعيد بالمولد النبوي، فيتو

احتفالية بورسعيد بالمولد النبوي، فيتو