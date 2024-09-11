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خارج الحدود

عبد العاطي يناقش مع وزيري التنمية المحلية والإسكان برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

لقاء وزير الخارجية
لقاء وزير الخارجية ووزيرة الإسكان، فيتو

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الأربعاء، الدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمقر وزارة الخارجية.

وأوضح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي والمشرف على إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة أن الاجتماع تناول التعاون بين الوزارات الثلاث في الموضوعات ذات الاختصاص المشترك وتنسيق الجهود بشأن محددات الموقف المصري في المنظمات الدولية ذات الصلة، ومن ضمنها التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat، ولاسيما في مجالي التخطيط الحضري، وبناء المدن والمجتمعات الشاملة والآمنة والمرنة والمستدامة.

كما شمل اللقاء بحث تعاون البرنامج مع الحكومة المصرية في دعم التحضر المستدام القادر على دفع التنمية وتحسين ظروف المعيشة وفقًا للأولويات المصرية، بالإضافة إلى جهود تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجالات الإدارة والحوكمة الحضرية بهدف دعم التوزيع العادل لثمار التنمية الناتجة عن عمليات التحضر وبما يخدم التنمية الشاملة، وتقليل الفجوات الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين دون تفرقة.

عبد العاطي يصدر قرارا بتعيين السفير تميم خلاف متحدثا رسميا باسم وزارة الخارجية

بدر عبد العاطى يثمن الدور المحوري والوطني للإعلام المصرى

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وزير الخارجية وزيرة الاسكان الإسكان

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