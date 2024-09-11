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خارج الحدود

وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الهولندي سبل تطوير العلاقات الثنائية والتجارية بين البلدين

وزارة الخارجية ونظيرة
وزارة الخارجية ونظيرة الهولندى، فيتو

تلقى الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة اليوم، اتصالًا هاتفيًا من "كاسبر فيلدكامب" وزير خارجية هولندا.


وفى تصريح للسفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي والمشرف على إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أوضح أن الوزير د. عبد العاطى أشاد خلال الاتصال بتطور العلاقات الثنائية ولاسيما العلاقات الاقتصادية بين مصر وهولندا، ورحب بالبعثات التجارية المقرر زيارتها مصر خلال العام الجارى والمعنية فى المجال الزراعي وقطاع الهيدروجين الأخضر.

 كما أعرب عن دعمه للشراكة الاقتصادية وتعزيز فرص الاستثمار المتبادل، مرحبًا بزيارات مسئولي كبرى الشركات الهولندية للتعرف على بيئة الاستثمار ومحفزاتها فى مصر في مجالات الزراعة وإدارة المياه والصناعة والرقمنة والبنية التحتية والخدمات المالية والطاقة.

وذكر المتحدث الرسمى أن الوزير عبد العاطى أكد على تطلعه لتعزيز التعاون بين الشركات بالبلدين من خلال  دراسة إنشاء مجلس للأعمال يشارك فيه رجال الأعمال من البلدين لتيسير التواصل بين القطاع الخاص والمستثمرين من البلدين.

وأضاف السفير خلاف أن وزير الخارجية تناول الطفرة التي تشهدها العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي بعد ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، كما تطرق إلى تطورات الأوضاع في غزة، وشدد على مسئولية المجتمع الدولى لممارسة الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات في غزة، واستعرض الجهود المصرية لوقف التصعيد الإقليمي.

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