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ثقافة وفنون

أبطال مسلسل عمر أفندي يرتدون ملابس الأربعينيات مع منى الشاذلي (فيديو)

أبطال مسلسل عمر أفندي،
أبطال مسلسل عمر أفندي، فيتو

ارتدى أبطال مسلسل عمر أفندي، خلال لقائهم مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" المذاع على قناة "أون"، ملابس فترة الأربعينات.

 

من جانبه كشف الفنان أحمد حاتم، مفاجأة بشأن مسلسل "عمر أفندي" الذي حقق نجاحًا كبيرًا بعد عرضه خلال الأيام الأخيرة.
 

عمر أفندي كان سيصبح فيلمًا وليس مسلسلًا

وقال أحمد حاتم خلال لقائه ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة "أون": "ورق مسلسل عمر أفندي، كان معايا زمان قبل ما يبقى عمل درامي، وكان المفترض يبقى فيلم ولكن لظروف ما تأجل تنفيذه".

 

فيلم السرداب ومسلسل عمر أفندي

وأضاف: "فاتت وعدت أيام وغبت فترة لقيت المخرج عبد الرحمن أبو غزالة بيكلمني ويطلب يقابلني علشان مسلسل عمر أفندي، فالورق كان بتاعي من أول لحظة، بس كان هيبقى فيلم اسمه السرداب".

أحمد حاتم يكشف مفاجأة بشأن مسلسل عمر أفندي (فيديو)

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أبطال مسلسل عمر أفندي

مسلسل عمر أفندي مكون من 15 حلقة، وهو بطولة أحمد حاتم، آية سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، محمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.  

 

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أبطال مسلسل عمر افندي مسلسل عمر أفندي منى الشاذلي أحمد حاتم برنامج معكم منى الشاذلى

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