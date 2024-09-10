زينب العبد لـ فيتو: ما كنتش متخيلة رد الفعل في مسلسل عمر أفندي

تألقت الفنانة الشابة زينب العبد في مسلسل عمر أفندي الذي عرض مؤخرًا وحقق نجاحًا كبيرًا، حيث قدمت من خلاله شخصية “أم هبة” التي تعشق صبري “أحمد سلطان” بالرغم من ظروفه الصعبة وتنتظر عودته لها دومًا حتى بالرغم من قسوته عليها، وتصدرت زينب التريند بسبب “أم هبة” وأصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

وعن رد الفعل الإيجابي والكبير على دورها قالت زينب في تصريحات خاصة ل “فيتو”: “اتفاجئت وما كنتش متخيلة رد الفعل.. الواحد بيعمل اللي عليه وبسيب الباقي على ربنا”، وأضافت أنها قبل عرض المسلسل كانت تدعى الله وتقول “يارب استرها” خاصة أن دورها في “عمر أفندي” صغير وتم تصويره قبل مسلسل العتاولة الذي قدمت من خلاله دور “قطة” وكانت مساحته كبيرة.

وقالت “الحمد لله الدور عامل حالة وفي الشارع كمان بحصد نجاح ده.. بدل ما الناس كانت بتوقفني عشان قطة في العتاولة لا كمان بيوقفوني عشان أم هبة"٬ وتابعت "الناس متعلقة بيها نفسيًا لأنها قدرت بمشاعرها إنها توصلهم".

سبب المشاركة في مسلسل عمر أفندي

وعن سر قبولها للدور رغم صغر مساحته صرحت زينب العبد لـ"فيتو" “ما فرقش معايا لأننا كنا متفقين إني ضيفة شرف في المسلسل ولأني كنت حابة الشخصية.. وهو دور مؤثر لو اتشال الجمهور هيحس إن في فراغ”، وأضافت “دي الفكرة في اختيار الأدوار الصغيرة.. إني أختار حاجة لو اتشالت هتأثر”، وقالت “أنا ممكن أطلع على خشبة المسرح أعمل مشهد بس هو المشهد.. ودي من الحاجات اللي بحب أتحدى نفسي فيها والحمد لله بنجح فيها".

وأشارت زينب إلى أنها تحمست لتقديم هذه الشخصية بعد حديثها مع مؤلف مسلسل عمر أفندي عنها، فحينما شرح لها الدور أحبته، وأوضحت “حبيته لأن الشخصيات دي قريبة مني جدًا وقريبة لقلبي.. وأنا بحب الحاجات اللي بيبقى فيها حالة”، وتابعت “أم هبة بالنسبة لي كانت حالة عشان كده كنت مبسوطة”.

سر الكيمياء بين زينب العبد وأحمد سلطان

وعن سر الكيمياء الفنية الواضحة بينها وبين أحمد سلطان (صبري) على الشاشة قالت زينب:" دي تاني مرة أطلع أنا وهو كابل وبحس إن إحنا في الأكاديمية رايحين ننبسط أو نعمل شغل.. لما بشوفه بحس الإحساس ده وببقى مبسوطة وعارفة إننا هنلعب"، وتابعت "دي حاجة من عند ربنا والحمد لله كيميتنا حلوة جدًا مع بعض وكل ما بندخل شغل بنبقى قدام بعض فيه الدنيا بتبقى حلوة والشغل بيبقى لذيذ والناس بتبقى حباه سواء في التصوير أو الجمهور العادي".