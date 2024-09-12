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ثقافة وفنون

أحمد حاتم يكشف مفاجأة بشأن مسلسل عمر أفندي (فيديو)

الفنان أحمد حاتم
الفنان أحمد حاتم ومسلسل عمر أفندي، فيتو

مسلسل عمر أفندي، كشف الفنان أحمد حاتم، مفاجأة بشأن مسلسل "عمر أفندي" الذي حقق نجاحًا كبيرًا بعد عرضه خلال الأيام الأخيرة.

 

عمر أفندي كان سيصبح فيلمًا وليس مسلسلًا

وقال أحمد حاتم خلال لقائه ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة "أون": "ورق مسلسل عمر أفندي، كان معايا زمان قبل ما يبقى عمل درامي، وكان المفترض يبقى فيلم ولكن لظروف ما تأجل تنفيذه".

فيلم السرداب ومسلسل عمر أفندي

وأضاف: "فاتت وعدت أيام وغبت فترة لقيت المخرج عبد الرحمن أبو غزالة بيكلمني ويطلب يقابلني علشان مسلسل عمر أفندي، فالورق كان بتاعي من أول لحظة، بس كان هيبقى فيلم اسمه السرداب".

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قصة زينات في مسلسل عمر أفندي

من جانبها قالت الفنانة اَية سماحة: "أنا في الحقيقة ناصحة زي زينات في مسلسل عمر أفندي، وبغض النظر إنها بتشتغل راقصة في تياترو بس هي شخصيتها قوية وبتحب أهلها جدًّا وست بـ100 راجل وما حدش يقدر يلوي دراعها".

 

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أحمد حاتم الفنان احمد حاتم مسلسل عمر أفندي اية سماحة منى الشاذلي برنامج معكم منى الشاذلى

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