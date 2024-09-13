الجمعة 13 سبتمبر 2024
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دين ودنيا

هل المحبة تكون بالقصائد والرقص والغناء والموسيقى في المولد النبوي؟ الإفتاء ترد

المولد النبوي الشريف،
المولد النبوي الشريف، فيتو

 ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: "هل المحبة تكون بالقصائد الشركية والرقص والغناء والموسيقى في المولد النبوي؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي: 
 

حكم الاحتفال وطريقة الاحتفال بالمولد النبوي

 هناك فرق بين حكم الاحتفال وبين طريقة الاحتفال وسلوك المحتفلين، وهذا فرق عظيم ومسألة دقيقة يجب التنبه لها.

أما حكم الاحتفال فهو جائز شرعًا بدليل القرآن والسُّنة وعمل المسلمين سلفًا وخلفًا، وأما طريقة الاحتفال وسلوك المحتفلين فهو أمر يختلف من شخص لآخر، فما وافق من ذلك مبادئ الشرع الشريف فلا حرج فيه وما خالف منه في ذلك فلا نجيزه، بل نقول بحُرمته.


إذا عرفت ذلك، فلا ينبغي سحبُ حكم ما خالف الشرع من سلوك المحتفلين على حكم الاحتفال بذاته، وهذا خلط عظيم أوقع الناس في عنت ولبس خطير.


وينبغي أن يُعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أغلق باب الشرك والضلالة على الأمة وذلك بقوله: «إنَّ اللَّهَ لا يجمعُ أمَّتي -أو قالَ: أمَّةَ محمَّدٍ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ- علَى ضلالةٍ» أخرجه الترمذي.

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