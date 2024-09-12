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دين ودنيا

لماذا نحتفل بمولد سيدنا النبي؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الشيخ أحمد عبد العظيم،
الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء

أكد الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن  الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو تعبير عن محبة المسلمين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ويعتبر من الأعمال المستحبة التي تعكس التعظيم والتقدير لشخصية النبي الكريم.

الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم 

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس: "لا شك أن الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم هو من المستحبات والمظاهر التي تعكس حب المسلمين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، كما قال الله تعالى: {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين}. لذلك، فإن فرحتنا بميلاده تعبير عن شكرنا لله على هذه النعمة العظيمة."

وأضاف: "احتفالنا بهذه المناسبة هو تطبيق لقول الله تعالى: {قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا}، فهو يرمز إلى الفرح بالرحمة التي أنعم الله بها على البشرية من خلال بعثة النبي صلى الله عليه وسلم".

أمين الفتوى: الاحتفال بمولد النبي يعد من أيام الله المباركة

وأكد: "الاحتفال بمولد النبي يعد من أيام الله المباركة التي تستحق الفرح والسرور، كما قال الله تعالى: {وَذُكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ}، هذه الأيام تحمل في طياتها أحداثًا عظيمة، واحتفالنا بها هو إظهار للامتنان والاعتراف بنعمة النبي صلى الله عليه وسلم."

وختم: "إذا كان الاحتفال بالمولد النبوي يتم بقصد وجه الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أمر محمود ويثاب عليه المسلم، ومن المهم أن يتم هذا الاحتفال بما يتوافق مع تعاليم الدين وقيمه".

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