مقتل شاب على يد آخر في منطقة البراجيل

لقى شاب مصرعه على يد آخر في منطقة البراجيل بمحافظة الجيزة، بسبب خلافات بينهما حول مبلغ مالي.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من رئيس مباحث البراجيل، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شابين وسقوط أحدهما قتيل في منطقة البراجيل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ.

وبالفحص والتحري تبين أن شاب طعن آخر إثر خلاف نشب بينهما على مبلغ مالي، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق