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رياضة

الليجا تعلن قفزة هائلة في سقف رواتب برشلونة

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

كشفت رابطة الدوري الإسباني، عن سقف الرواتب الجديد لأندية المسابقة هذا الموسم، والذي شهد بعض التغيرات.

ويأتي ريال مدريد على رأس أندية الليجا، بعدما حصل على سقف رواتب يبلغ 754 مليون يورو، مقارنة بما كان الحال عليه بنهاية فترة الانتقالات الشتوية الماضية (727 مليونًا).

وجاءت هذه الزيادة بفضل عمل النادي الملكي، والتزامه باللوائح المتعلقة بإعداد الميزانيات للأندية.  

أما نادي برشلونة، فحل في المرتبة الثانية، بعدما ارتفع سقف رواتبه بفارق هائل، من 204.161 إلى 426.427 مليون يورو.

وحل أتلتيكو مدريد في المرتبة الثالثة بزيادة من 303.408 إلى 310.745 مليون يورو، يليه ريال سوسيداد (159.259) مليون.

يذكر أن سقف الرواتب يشكل عائقًا أمام أندية الليجا في سوق الانتقالات، مثلما حدث مع برشلونة في مناسبات عديدة، بعدم قدرته على تسجيل بعض لاعبيه الجدد.

 

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