الكشف عن خطة برشلونة للجمع بين ميسي ولامين يامال

يسعى نادي برشلونة الإسباني، إلى جمع الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، ولاعبه الشاب لامين يامال، على عشب ملعب كامب نو سويًا خلال الفترة المقبلة.

وستجمع هذه المباراة المرتقبة بين بطل كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" وبطل كوبا أمريكا 2024 بعد نهاية مشوار البطولتين بشكل رسمي.

برشلونة يسعى لاستضافة نهائي كأس فيناليسيما

وكشفت صحيفة "ديلي سبورت" أن نادي برشلونة يهدف إلى استضافة نهائي كأس فيناليسيما، وهي المباراة التي تجمع بين بطلي أوروبا وكوبا أمريكا، خلال سنة 2026 على ملعب الكامب نو الجديد.

وأوضحت أنه في صيف عام 2026، ستقام المباراة الثانية لنهائيات كأس فيناليسيما، ويهدف برشلونة إلى استضافة تلك المباراة في كامب نو الذي جُدِّد حديثًا.

وأضافت: "قدم النادي بالفعل عرضًا رسميًا إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وينتظر الموافقة".

وقد تكون مباراة نهائي كأس فيناليسيما بمثابة وداع ليونيل ميسي في كامب نو، مع تزايد الإثارة حول مواجهة محتملة بين ميسي ونجم برشلونة الصاعد، لامين يامال.

وتوج منتخب إسبانيا بلقب اليورو بتغلبه على إنجلترا بنتيجة 2-1 في اللقاء النهائي للنسخة التي استضافتها ألمانيا.

وفاز منتخب الأرجنتين على حساب كولومبيا بنتيجة 1-0 في نهائي كوبا أمريكا 2024 التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية.