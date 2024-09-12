إخلاء عقارين مجاورين لمنزل شبرا مصر المنهار من السكان (صور)

أخلى رجال الحماية المدنية عقارين مجاورين للمنزل المنهار بمنطقة شبرا مصر من السكان، لحين الانتهاء من عمليات رفع الركام بواسطة معدات ثقيلة تابعة لمحافظة القاهرة وسط تواجد سيارات الإسعاف.

وتتمركز 5 سيارات إسعاف فى محيط موقع العقار المنهار والمكون من 4 طوابق فى منطقة شبرا لنقل أى مصابين أو ناجى من موقع الانهيار لأقرب مستشفى لتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

واستعانت قوات الحماية المدنية بمعدات ثقيلة لإجراء عمليات البحث ورفع ركام عقار منهار مكون من 4 طوابق بمنطقة شبرا لتسهيل عمليات البحث عن أي ضحايا جراء الانهيار.

وتلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا يفيد بانهيار عقار مكون من 4 طوابق في شبرا، وعلى الفور قوات الإنقاذ البري وقوات الشرطة إلى مكان البلاغ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.