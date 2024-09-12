غدا، انقطاع مسار ترام الإبراهيمية لتنفيذ مشروع إدارة مياه الأمطار في الإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية، منذ قليل، انقطاع مساء الترام بمحطة منطقة الإبراهيمية، في إطار تنفيذ أعمال مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بمنطقة سبورتنج.

وأكدت المحافظة في بيان أن موعد انقطاع مسار الترام بمنطقة الإبراهمية من الساعة الواحدة صباح يوم الجمعة الموافق ١٣ سبتمبر حتى الساعة الواحدة ظهر نفس اليوم.

وأشارت المحافظة إلى أنه سوف يتم عمل تحويله على أن تكون حركة الترام بمحطة الإبراهيمية على الوضع الآتي: المتجه إلى محطة الرمل يستبدل الترام بترام آخر بعد موقع الأعمال لاستكمال الرحلة إلى محطة الرمل، والمتجه إلى محطة فيكتوريا يستبدل الترام بترام آخر بعد موقع الأعمال لاستكمال الرحلة إلى محطة فيكتوريا.