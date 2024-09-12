الجمعة 13 سبتمبر 2024
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حوادث

ضبط القائمين على إدارة شركة بالقاهرة للنصب على راغبي العمل بالخارج

ضبط القائمين على
ضبط القائمين على إدارة شركة للنصب على راغبى العمل بالخارج

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على القائمين على إدارة شركة بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق قيام (شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول") بإنشاء وإدارة (شركة "بدون ترخيص" - كائنة بالقاهرة) للنصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرتهما على تسفيرهم للعمل خارج البلاد والتحصل منهم على مبالغ مالية، والترويج لنشاطهما الإجرامى عبر صفحات بمواقع التواصل الاجتماعى.


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بمقر الشركة، وعثر بحوزتهما على (عدد من الصور الضوئية لجوازات سفر "خاصة بعدد من المواطنين" - عدد من عقود عمل بالخارج – مبالغ مالية "عملات محلية، أجنبية" من متحصلات النشاط الإجرامى - هاتف محمول "للتواصل مع العملاء").

كما تم ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") وبحوزتهما (4 جوازات سفر) وبمواجهتهما أقرا بأنهما يعملان فى مجال السمسرة واستقطاب المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج للشركة بمقابل مادي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة. 

 

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