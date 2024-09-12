تريزيجيه يخوض مرانه الأول مع الريان القطري (صور)

خاض محمود تريزيجيه المحترف في صفوف نادي الريان القطري مرانه الأول رفقة الفريق بعد انضمامه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحرص لاعبو فريق الريان على استقبال تريزيجيه بحفاوة كبيرة خلال ظهوره الأول في تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة فريق الشحانية في الدوري القطري.

الريان يعلن التعاقد مع تريزيجيه

وأعلن نادي الريان القطري بشكل رسمي ضم محمود حسن تريزيجيه لاعب المنتخب الوطني قادما من صفوف فريق طرابزون التركي.

وكان محمود حسن تريزيجيه، قد اجتاز الفحص الطبى فى نادى الريان القطري قادما من فريق طرابزون التركي.