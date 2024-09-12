شركات النفط تعلن تخفيض إنتاجها في خليج المكسيك لهذا السبب

أعلنت بعض شركات النفط، اليوم الخميس، تخفيضات إضافية لإنتاجها في خليج المكسيك، بعد أن تسبب إعصار فرنسين في تعطيل البنية التحتية البرية، في حين أعادت موانئ التصدير في جنوب تكساس فتح أبوابها.

إعصار فرنسين يضرب ساحل لويزيانا

وكان إعصار فرنسين قد ضرب ساحل لويزيانا أمس الأربعاء برياح بلغت سرعتها 161 كيلومترًا في الساعة، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 375 ألف عميل وجلب أمطارا غزيرة وفيضانات إلى الولاية.

وهدأت الرياح بسرعة وكان الإعصار فوق جنوب ميسيسيبي في وقت مبكر من اليوم الخميس حيث انقطعت الكهرباء عن 54 ألف عميل آخرين.

مشاكل غير معلنة في خسائر الإنتاج في 5 منصات

وألقت شركة شل باللوم على مشاكل غير معلنة في خسائر الإنتاج في 5 منصات إضافية بخليج المكسيك.

كما أوقفت شركة وودسايد إنرجي الإنتاج في منصة بحرية بسبب انقطاع التيار الكهربائي على اليابسة.

العاصفة ستؤدي إلى خفض إنتاج المنطقة الشهري

وقدر محللون في يو.بي.إس أن العاصفة ربما عطلت نحو 1.5 مليون برميل من إنتاج خليج المكسيك، وستخفض إنتاج المنطقة الشهري من النفط بنحو 50 ألف برميل يوميًا.

وفي نفس السياق، أظهرت بيانات من شركة إل.إس.إي.جي المالية أن تدفقات الغاز الطبيعي إلى محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة في طريقها إلى الانخفاض إلى 11.7 مليار قدم مكعب يوميًا اليوم الخميس من نحو 12.7 مليار قدم مكعب يوميًا يوم الثلاثاء و13.4 مليار قدم مكعب يوميًا قبل أسبوع.

فيما ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي 1.7% اليوم الخميس بفعل خسائر الإنتاج.

وتراجع سعر الغاز الأميركي في وقت سابق بأقل من 1% بعد أن نجت مصانع الغاز الطبيعي المسال من وطأة إعصار فرنسين، لكنها ارتفعت 2% في أحدث تعاملات بعد زيادة أقل من المتوقع في المخزونات الأسبوع الماضي.