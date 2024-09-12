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محافظ دمياط يشيد بمنظومة تطوير قدرات العاملين بمجال نظم المعلومات المكانية (صور)

المحافظ ينسلم درع
المحافظ ينسلم درع من شركة ايدج برو

التقى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط والمهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط والدكتور عمرو حنفي، مستشار محافظة دمياط لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، مع إسلام محمد رئيس مجلس ادارة شركة " ايدج برو " والدكتورة نهاد النجومى المدير التنفيذى للشركة والمهندس حازم اسماعيل مسئول تطوير الأعمال والمتدربين بالبرنامج التدريبي الأول لتطوير قدرات العاملين في مجال نظم المعلومات المكانية، الذي انطلق أمس واستمر حتى اليوم بنقابة المهندسين تحت رعاية محافظ دمياط.

ووجه المحافظ، الشكر إلى شركة " ايدج برو"  على هذه الشراكة المتميزة  لرفع كفاءة قدرات العاملين من خلال الدورات التدريبية بهذا المجال وذلك  لتطوير قدراتهم ومهاراتهم في مجال نظم المعلومات المكانية، بهدف تطوير منظومة العمل بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية...

ومن جانبها أشادت المهندسة شيماء الصديق بما تم تحقيقه من تعاون والذى أثمر عن هذا البرنامج التدريبي الناجح لتطوير قدرات العاملين في مجال نظم المعلومات الجغرافية،كما أكدت أن الفترة المقبلة ستشهد انطلاق المزيد من الدورات التدريبية لتحقيق كافة محاور تلك الخطة..

محافظ دمياط يكرم المتميزين

و أكد الدكتور عمرو حنفي، أن شركة " ايدج برو" أحد اهم الشركات العاملة بمجال الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية والتصوير عبر الأقمار الصناعية وتطوير البرمجيات والتدريب،  لافتًا أنها من أهم بيوت الخبرة الرائدة بهذا المجال. 

وأشار مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمى للمحافظة  أن المحافظة لديها رؤية واضحة ومحددة للتعاون مع خبراء متخصصين لرفع كفاءة الكادر الإداري للمحافظة..

نائب محافظ دمياط تُسلم الشهادات للمتدربين 

فيما وقد تسلم " محافظ دمياط " ونائب المحافظ درع الشركة تقديرًا لدعمهما هذا التعاون، كما سلمت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط شهادات اجتياز الدورة للمتدربين.

محافظ دمياط يحضر البرنامج التدريبي الأول لتطوير قدرات العاملين في مجال نظم المعلومات المكانية

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