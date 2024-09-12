محافظ دمياط يزور جمعية المستثمرين ويتفقد المصانع ومعرض المنتجات (صور)

أجرى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، صباح اليوم، زيارة إلى مقر جمعية المستثمرين والمنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة، حيث رافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط.

كما جاءت الزيارة بحضور الدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين ورئيس مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة والدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة.

وتفقد المحافظ عددا من المصانع بالمنطقة، حيث تفقد مصنع شولح المتخصص فى مجال صناعة الأثاث والديكور، واطلع على حجم الإنتاج والعمالة، كما تفقد مصنع جراند المتخصص فى إنتاج أعلاف الأسماك للمياه العذبة والمالحة، واعلاف الزريعة، ويصل حجم الإنتاج السنوى من المصنع بدمياط الجديدة إلى ٦٠ ألف طن وتبلغ نسبة التصدير ٢٠%، حيث تسعى الشركة إلى فتح أسواق جديدة للتصدير عالميا لزيادة نسب التصدير.

كما تفقد " المحافظ " أيضًا مصنع شركة قتيلو لمنتجات الألبان والاغذية، حيث استمع إلى شرح تفصيلى حول المصنع الذى يُقام على مساحة ٤٨٠٠ م٢ ويبلغ عدد العمالة به نحو ١٧٥ عاملًا، ويقوم المصنع على إنتاج أنواع مختلفة من منتجات الألبان " جبن طرى، جبن مطبوخ، جبن دمياطى، جبن رومى وسمن بلدى "، حيث يتم تغطية السوق المحلى، علاوة على التصدير للخارج لدول الولايات المتحدة الأمريكية، كندا،استراليا، قطر والإمارات، كما اطلع " المحافظ " على حجم الإنتاج بالخطوط والإجراءات التى يتم اتباعها للسلامة والصحة المهنية.

واستكمل الدكتور أيمن الشهابى جولته التفقدية بزيارة مصنع الهلب المتخصص فى إنتاج المبيدات الحشرية والفطرية ومبيدات الحشائش، حيث يمتلك المصنع خطوط إنتاج حديثة متخصصة فى إنتاج تلك المنتجات وفقًا لمواصفات الجودة، كما يقوم بالتصدير لحوالى نحو ١٧ دولة حول العالم.

محافظ دمياط يجتمع بالمستثمرين الدمايطه

وتفقد المحافظ مصنع (بنوكيو) المتخصص فى منتجات الأثاث المختلفة، حيث تم تأسيسه بالمنطقة الصناعية منذ عام ١٩٩٣، وشهد تطور تدريجي ليضم الآن أحدث الماكينات المتخصصة فى إنتاج الأثاث الخشبى، ويمتلك المصنع الذى يدار وفقًا لبرنامج تخطيط الموارد Enterprise Resource Planning الذى ساهم فى توفير البيانات اللازمة لدعم إستراتيجية التطوير فرعين للبيع بمحافظة القاهرة، ويتم التصدير لدول ألمانيا والسويد والسعودية وليبيا وقطر والسودان وقبرص.

وفى ختام جولته بالمنطقة الصناعية، تفقد المحافظ مصنع شومان لإنتاج ماكينات البلاستيك وقطع الغيار ومنتجات البلاستيك، حيث استمع إلى شرح تفصيلى حول المصنع الذى يقع على مساحة ٢٦ ألف متر وتطور حجم العمالة والإنتاج منذ إنشائه، وكذلك حجم خطوط الإنتاج لتصنيع قطع الغيار والماكينات الحديثة وإنتاج البلاستيك الخاص بتغطية الصوب الزراعية وأكياس البلاستيك وفقًا للمواصفات والمعايير المتطورة لتلبية احتياجات العملاء بالأسواق المحلية والعالمية.

محافظ دمياط مع أصحاب المصانع بدمياط الجديدة

وعلى جانب آخر، أجرى محافظ دمياط زيارة تفقدية إلى معرض منتجات المنطقة الصناعية الذى قامت جمعية المستثمرين على انشاؤه منذ عام ٢٠١٠، بعد تخصيص قطعة أرض على مساحة ٥٠٠٠ م٢، ويضم منتجات مختلفة ومتعددة وذلك لتسويق المنتج الدمياطي وذلك تحت شعار "صنع فى مصر".

تم عقد لقاء بجمعية المستثمرين، وأعرب المحافظ خلاله عن سعادته بزيارته اليوم لجمعية المستثمرين والمنطقة الصناعية ولقائه مع المستثمرين، وأشار أيضًا إلى ما شاهده بالمصانع التى تفقدتها اليوم والتى تعددت أنشطتها ما بين صناعات للأثاث والألبان والبلاستيك وأعلاف الأسماك والمبيدات، حيث أشار الى أنها تمتلك إمكانيات ضخمة تساهم فى دعم القطاعات الصناعية والاستثمارية بالمحافظة وتدعم أيضًا إنتاج منتجات متميزة وفقًا لمواصفات الجودة.

كما أكد أن تلك الزيارة تعكس اهتمام المحافظة بملفات الصناعة والاستثمار وتوفير مناخ ملائم تساهم فى دعم المجالات الاستثمارية وتعظيم الاستفادة من المقومات المتنوعة التى تتمتع بها المحافظة والفرص الاستثمارية الواعدة.

وأوضح المحافظ أن هذا الملف يتطلب توحيد الجهود لدعم وتوطين الصناعات المحلية، لإنتاج منتج يضاهي المنتجات العالمية وبما يساهم فى تعزيز تواجده بالأسواق الإقليمية والدولية مؤكدًا أن القيادة السياسية قد وجهت بدعم الصناعات ووضع خطة لمواجهة التحديات، وتعزيز الاستثمار.

وأكد المحافظ حرص المحافظة على التواصل المباشر مع المستثمرين وتحقيق التعاون مع الجهات المختلفة لمواجهة التحديات التى تواجه هذا القطاع وتسريع ودفع وتيرة الاستثمار بالمحافظة، وأعلن الدكتور أيمن الشهابى أن دمياط بصدد إطلاق فاعلية كبرى للترويج للمحافظة على كافة المستويات " مهرجان دمياط ٢٠٢٤ " المقرر إقامته خلال الفترة من ١ إلى ٩ نوفمبر، وذلك بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والسياحة والثقافة والشباب والرياضة والغرفة التجارية بدمياط، حيث سيتضمن فعاليات متنوعة ومختلفة بكافة أنحاء المحافظة ويرفع شعار "دمياط حاجة تانية".

وعلى هذا الصعيد، تناول اللقاء فتح باب النقاش مع المستثمرين حول التحديات التى تواجه الصناعات بدمياط وتبادل الحوار حول آليات تحقيق خطة للتطوير للقطاعات الصناعية الشهيرة بمحافظة دمياط وإعداد كوادر فنية مدربة بتلك القطاعات.