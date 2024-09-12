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رياضة

تمساح: وفد من تليفونات بني سويف يقدم واجب العزاء لأسرة إيهاب جلال

ايهاب جلال في بداية
ايهاب جلال في بداية مسيرته التدريبية مع تليفونات بني سويف

أكد الكابتن أحمد سعد تمساح، المشرف على الكرة بنادي تليفونات بني سويف، أن وفدًا من مسئولي النادي سوف يؤدون واجب العزاء لأسرة الراحل الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بـ نادي الإسماعيلي، والذي شُيعت جنازته، اليوم، عن عمر ناهز 57 عامًا، بعد صراع قصير مع المرض، إثر تعرض لوعكة صحية قبل أيام، لتُختتم مسيرة تدريبية حافلة بدأها بقيادة فريق الكرة الأول لـ نادي تليفونات بني سويف بالدوري الممتاز موسم 2013/2014 وانتهت بقيادته للإسماعيلي أمام زد بكأس مصر.

 

ايهاب جلال في بداية مسيرته التدريبية مع تليفونات بني سويف

تليفونات بني سويف ينعي ايهاب جلال

ونشر نادي تليفونات بني سويف نعيًا على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" جاء فيه: ينعى نادي تليفونات بني سويف برئاسة المستشار صلاح عراقى والعاملين بالنادي، ببالغ الحزن وفاة الكابتن إيهاب جلال مدير فنى نادى تليفونات بني سويف الأسبق، ومدير فنى نادى الاسماعيلى حاليا، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

 

نادي الإسماعيلي ينعى إيهاب جلال

وكان النادي الإسماعيلي، قد نعى، أمس، المدير الفني إيهاب جلال الذي توفي بعد صراع مع المرض، وذلك في بيان عبر الحسابات الرسمية للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وجاء في البيان: "ينعى النادي الإسماعيلي، ببالغ الحزن والأسى، ابنًا غاليًا من أبنائه، وأحد أبرز المخلصين للنادي، الكابتن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي، الذي وافته المنية خلال الساعات الماضية.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

احمد تمساح وإيهاب جلال

تشييع جثمان الكابتن ايهاب جلال

وشّيع المئات، اليوم، جثمان الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عقب أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمئات من الشخصيات الرياضية واللاعبون الحاليون والسابقون، وأسرة وأقارب الفقيد.

 

تليفونات بني سويف انطلاقة إيهاب جلال

وقال الكابتن أحمد سعد تمساح، المشرف على الكرة بنادي تليفونات بني سويف، إنه يعتز بتلك الفترة من تاريخ ناديه، ويعتز أيضًا بإنه أول من ساند الراحل الكابتن إيهاب جلال، لقيادة فريق الكرة الأول بالدوري الممتاز موسم 2013/2014، كأول نادٍ يقوده "جلال" بدوري الأضواء والشهرة.

 

واستطرد "تمساح" قائلًا: فريق تليفونات بني سويف قدم موسم رائعًا رغم ضعف الإمكانيات، واكتشف "جلال" العديد من اللاعبين المميزين، وقام بتطويرهم، منهم على سبيل المثال لا الحصر: أحمد الشيخ وأحمد مسعود وأحمد سامي وحسني فتحي ومحمود وحيد ووائل فراج، وغيرهم من اللاعبين، وكانت هذه التجربة تستحق الدعم والمساندة.

 

تفاصيل مسيرة ايهاب جلال التدريبية

وأضاف، عقب نهاية فترته مع تليفونات بني سويف، انتقل ايهاب جلال لتولي القيادة الفنية لفريق الكرة الأول بنادي مصر المقاصة، واصطحب معه 5 لاعبين، هم "أحمد الشيخ وأحمد مسعود وأحمد سامي وحسني فتحى ومحمود وحيد ووائل فراج" ليسطر تاريخًا مع الفريق الفيومي يشيد به خبراء الكرة إلى الآن.

 

وتابع: بعد أن نجح الكابتن إيهاب جلال، في تجربة مصر المقاصة، تهافتت عليه الأندية الكبرى، وبدأ رحلة مع هذه الأندية "الزمالك وبيراميدز والإسماعيلي والمصري وإنبي وفاركو ومصر المقاصة وأهلي طرابلس" فضلًا عن قيادته القصيرة لمنتخب مصر الأول والتي خاض خلالها 3 مباريات، الأولى أمام غينيا وفاز (1/0) ثم خسر أمام إثيوبيا بنتيجة (2/0) وخسر مباراة ودية أمام كوريا الجنوبية بنتيجة (4/1) واختتم مسيرته التدريبية بنادي الإسماعيلي.

 

تمساح: انطلاقة إيهاب جلال التدريبية بدأت بتليفونات بني سويف وكنت أول المساندين له

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