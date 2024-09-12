الأقصر تخفض درجات القبول بالثانوية العامة والتعليم الفني

قرر المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر الموافقة على تخفيض تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة بمدارس المرحلة الثانوية تعليم عام وفنى للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، بحضور صفوت جارح القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر.

درجات القبول والتنسيق بالتعليم الثانوي والفني



وأوضح مدير تعليم الأقصر انه بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا فعليا لمدارس التعليم الثانوى بالإدارات التعليمية 4640 طالب وطالبة حتى 10 سبتمبر الجارى، مضيفا أنه يوجد 133 فصل وبرفع الكثافة إلى 45 طالب يصبح العدد المطلوب 5985 طالب وطالبة، على أن يكون القبول للمدارس الثانوية العامة النظامية بحد أدنى 220 درجة.

أما القبول بمدارس اسنا الصناعية بنات والدير الصناعية المشتركة وحاجر الضبعية الصناعية المشتركة وارمنت الميكانيكية بنين هو 170 درجة.

والأقصر الزخرفية بنين والعشى الصناعية المشتركة وخدمات بنات الأقصر التجارية بنات، والبياضية التجارية بنات وارمنت التجارية بنات 150 درجة، وخدمات اسنا الصناعية بنين والدير الصناعية المشتركة وحاجر الضبعية الصناعية المشتركة وارمنت الميكانيكية بنين والديمقراط الصناعية بنات 145 درجة.

وخدمات أرمنت الزخرفية بنين 140 درجة، ومدارس التعليم الزراعى الرسمية 155 درجة، وخدمات مدارس التعليم الزراعى 140 درجة وخدمات الأقصر الميكانيكية بنين 160 درجة.

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