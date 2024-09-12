الخميس 12 سبتمبر 2024
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حوادث

وفاة سائح بولندي بفندق شعبي غرب الأقصر

وفاة سائح بولندي
وفاة سائح بولندي بفندق شعبي غرب الأقصر

لفظ سائح بولندي الجنسية أنفاسه الأخيرة داخل غرفته في فندق شعبي بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

 

وفاة سائح بالأقصر 


تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة عن العثور على جثة هامدة لسائح نزيل في فندق شعبي كائن بالبر الغربي بناحية جزيرة البعيرات التابعة لدائرة القرنة.


وأفادت التحريات الأولية أن السائح يحمل الجنسيه البولندية، يدعى «tomasz piotr» ويبلغ من العمر 49 عاما، وتوفي بشكل طبيعي داخل غرفة الفندق بالبر الغربي، ولا يوجد أي شبهة جنائية في الواقعة، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لحين التصريح بالدفن وتسليمها إلى أسرته.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

 

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