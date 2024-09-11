وزير الأوقاف ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يناقشان سبل التعاون المشترك

التقى الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بالدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بمقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

سبل التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

وخلال اللقاء تمت مناقشة سبل التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وأشاد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بالجهود الإعلامية التي يبذلها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مؤكدًا الأهمية الكبيرة والدور الحيوي للمركز في دعم اتخاذ القرار من خلال توفير المعلومات والبيانات.

وفي ختام اللقاء، تسلم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف درع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تقديرًا لجهوده العلمية والدعوية.