محافظ بني سويف يصدر حركة تغييرات موسعة بين نواب المدن ورؤساء القرى

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، بإجراء حركة تنقلات وتعيين موسعة بين نواب رؤساء المدن، ورؤساء القرى وانهاء تكليفات نواب رؤساء المدن ورؤساء القرى وعودتهم لعملهم الأصلي.

حركة تغييرات موسعة بين نواب رؤساء المدن ببني سويف

وشمل قرار محافظ بني سويف، نقل كل من: ناصر غانم سيد أحمد، نائب رئيس مركز ومدينة إهناسيا، للعمل نائبا لرئيس لمركز ومدينة بني سويف، وسمير محمود أحمد شحاته، نائب رئيس مركز ومدينة ببا، للعمل نائبا لرئيس لمركز ومدينة سمسطا، وأحمد توفيق سلامة عبد الوهاب، نائب رئيس مركز ومدينة الفشن، للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة ببا، ومحمد أحمد عثمان علي، رئيس قرية بياض العرب مركز بني سويف، للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة ناصر، وجمال جمعة حسين علي، رئيس قرية العواونة، للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة إهناسيا.

وتضمن القرار إنهاء تكليف كل من: ناجي أحمد خليل سيد من العمل نائبا لرئيس مركز ومدينة بني سويف وعودته لعمله الأصلي بمركز ومدينة بني سويف، وعماد الدين عبدالله حسين صقر من العمل نائبا لرئيس مركز ومدينة الواسطى وعودته لعمله الأصلي بالوحدة المحلية بالواسطى، وماجد رمضان حمودة سليمان من العمل نائبا لرئيس مركز ومدينة ناصر وعودته لعمله الأصلي بمركز ومدينة اهناسيا، وعيد زكي رمضان من العمل نائبا لرئيس مركز ومدينة ناصر ويعود لعمله الأصلي بمديرية التمويـن وذلك بناء على طلبه، وحمادة عبدالنبي محمود عوض الله من العمل رئيسا لقرية بني عدي مركز ناصر للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر.

حركة تغييرات موسعة بين رؤساء القرى ببني سويف

كما تضمن القرار انهاء تكليف كل من: محمد مختار مسلم مسعود من العمل رئيسا لقرية الحمام مركز ناصر للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، ومحمد جمعة عبدالله سليمان من العمل رئيسا لقرية إبشنا مركز بني سويف للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، وحسين إسماعيل عبدالحافظ من العمل رئيسا لقرية بدهل مركز سمسطا للعمل بمركز ومدينة ببا، ومصطفى عثمان طه برديسي من العمل رئيسا لقرية هليه مركز ببا للعمل بمركز ومدينة سمسطا، وأحمد محمد الصغير أبوالمكارم من العمل رئيسا لقرية دلهانس مركز الفشن للعمل بمركز ومدينة الفشن، ورجب حسني عبدالوهاب ابوزيد من العمل رئيسا لقرية تلت مركز الفشن للعمل سكرتير لقرية تلت مركز الفشن.

وتضمن القرار أيضًا نقل كل من: أحمد عصمت احمد حسن، رئيس قرية النويرة مركز إهناسيا، للعمل رئيس لقرية باروط مركز بني سويف، ويحيى جلال عثمان عبداللطيف، رئيس قرية باروط، للعمل رئيسا لقرية بياض العرب، ورياض مبروك عبدالكريم، رئيس قرية بلفيا، للعمل رئيس قرية إهناسيا الخضراء، واحمد محمود خليل محمد، رئيس قرية إهناسيا الخضراء، للعمل رئيس قرية بلفيا، وعطا حسن محمد حسن، رئيس قرية شريف باشا، للعمل رئيس قرية تزمنت الشرقية، وسيد جمعة علي محمد، رئيس قرية تزمنت الشرقية، للعمل رئيس قرية شريف باشا.

حركة تنقلات بين رؤساء القرى ببني سويف

كما تضمن القرار نقل كل من: ياسر علي مصري يسين، رئيس قرية طنسا مركز ببا، للعمل رئيس قرية إبشنا مركز بني سويف، وعماد الدين سعيد إسماعيل، رئيس قرية قمن العروس، للعمل رئيس قرية أبوصير الملق، ومحمد هشام محمد عيسى، رئيس قرية أطواب، للعمل رئيس قرية قمن العروس، وعلي أحمد سعد رسلان، رئيس قرية أبوصير الملق، للعمل رئيس قرية الميمون، وخالد جمال حامد حجاج، رئيس قرية الميمون، للعمل رئيس قرية ميدوم، واحمد ديب سيد أحمد، رئيس قرية إنفسط، للعمل رئيس قرية أطواب، وفاروق محمد جودة محروس، رئيس قرية ميدوم مركز الواسطى، للعمل رئيس قرية بني عدي مركز ناصر، وشربات طه حسان عوض، رئيس قرية بهبشين، للعمل رئيس قرية دلاص.

ونقل كل من: مصطفى محمد مشرف محمد، رئيس قرية دلاص، للعمل رئيس قرية بهبشين، وعيد محمود صالح شعبان، رئيس قرية إشمنت، للعمل رئيس قرية دنديل، ومحمد عبدالفتاح احمد حميدة، رئيس قرية دنديل، للعمل رئيس قرية الحمام، وعماد علي هلال محمد، رئيس قرية ننا، للعمل رئيس قرية النويرة، ونبيل شعبان عبدالله محمد، رئيس قرية سدس، للعمل رئيس قرية طنسا، وحمدي يونس حسن سليمان، رئيس قرية صفط راشين، للعمل رئيس قرية قمبش، وخالد علي طه حسن، رئيس قرية قمبش، للعمل رئيس قرية هليه، وكامل فاروق كامل شحاته، رئيس قرية دشطوط، للعمل رئيس قرية بدهل، وفاطمة عبدالعزيز صالح زايد، رئيس قرية شنرا، للعمل رئيس قرية دلهانس، وعلي عمر محمد مسعود، رئيس قرية أبسوج، للعمل رئيس قرية تلت.

حركة تكليف بتسيير أعمال رؤساء قرى ببني سويف

وتضمن القرار تكليف بتسيير أعمال لكل من: هويدا زكي نادي أحمد، بالقيام بعمل رئيس قرية إشمنت مركز ناصر، ومحمد سيد محمد حسن بالقيام بعمل رئيس قرية ننا مركز إهناسيا، وأحمد حمدي حلمي محمد بالقيام بعمل رئيس قرية العواونة مركز إهناسيا، وجودة محمود حسن حفني بالقيام بعمل رئيس قرية صفط راشين مركز ببا، وأحمد عاشور زكي على بالقيام بعمل رئيس قرية سدس مركز ببا، وأشرف ربيع علي عبدالخالق بالقيام بعمل رئيس قرية دشطوط مركز سمسطا، وعلاء الدين مجاور محمد حسين بالقيام بعمل رئيس قرية شنرا مركز الفشن.

تكليف عبد الحي سيد مدير لمشروع المواقف ببني سويف

وكّلف المحافظ "عبدالحي سيد" بالقيام بتسيير أعمال مشروع المواقف التابع لديوان عام المحافظة، موجهًا أحمد مرسي، مدير الموارد البشرية بديوان عام محافظة بني سويف بمتابعة تنفيذ القرارات مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، مع اتخاذ ما يلزم مع أية مستجدات.