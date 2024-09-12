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أوضاع المعلمين والكتاب المدرسي الأبرز، 8 رسائل هامة لوزير التعليم (فيديو)

محمد عبد اللطيف وزير
محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

وجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عددا من الرسائل المهمة خلال لقائه بمديرى المدارس على مستوى الجمهورية.

رسائل وزير التعليم لمديري المدارس

وفيما يلي نرصد رسائل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمديري المدارس وهي كالتالي:

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وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني بنسبة نجاح 88.92%.. عدد الناجحين 86 ألفًا و200 طالب.. وتفوق طلاب شعبة علمي علوم

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وزير التعليم يوجه مديري المدارس للاهتمام بكشكول الحصة والواجب والتقييم الأسبوعي للطلبة

- إحنا عايزين نرجع الطلبة المدارس وعايزين التعليم يكون جوة المدارس فقط.

- لا زم ندي المعلم الوقت إللى يستطيع فيه إنه يخلص المنهج الدراسي جوة المدرسة.

- نسعى لاكتساب الطلاب العديد من المهارات عند التخرج من المدرسة.

- أوعى حد يتخيل إن ولادنا هيتنافسوا مع في فرص العمل كمان عشر سنين لأن التنافس هيكون مع العالم كله.

- المهارات جزء لا يتجزأ من عملية التعليم، لكن المهارات لا بد أن تكتسب من طرق التدريس.

- عايزين نعتمد على التربية والتعليم وكتاب المدرسة وشغلنا في المدارس.

- لن نسمح بدخول كتاب خارجي داخل المدرسة.

- مفيش حد في الدولة هيتأخر عن معلمين مصر طالما عندنا تعليم جيد في المدارس.

 

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