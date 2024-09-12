الخميس 12 سبتمبر 2024
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اقتصاد

35 دولار زيادة في سعر أونصة الذهب خلال سبتمبر

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار اونصة الذهب ارتفاع ملحوظ في الأسعار خلال الشهر الجاري في البورصة العالمية.

وزاد سعر أونصة الذهب نحو 35 دولار خلال الشهر الجاري وبالتزامن مع اقتراب تحديد سعر الفائدة الأمريكية.

وارتفعت أسعار الأونصة من 2515 دولار في بداية الشهر الي 2551 دولار خلال تعاملات اليوم.

أسعار الذهب العالمية في البورصة 

ارتفعت أسعار الذهب، الخميس، بأكثر من 1% لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، بمساعدة توقعات بخفض سعر الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل بعد أن أشارت البيانات الأمريكية إلى تباطؤ الاقتصاد.
وارتفع الذهب الفوري بنسبة 1.6% إلى 2551.19 دولار للأوقية، في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 1.4% إلى 2578.90 دولار.
وقالت وزارة العمل الأمريكية إن المطالبات الأولية بإعانات البطالة في الولاية ارتفعت بمقدار 2000 إلى 230 ألفًا معدلة موسميًا.
ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر قليلًا من المتوقع في أغسطس وسط ارتفاع تكاليف الخدمات، لكن الاتجاه ظل متسقًا مع تراجع التضخم.

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