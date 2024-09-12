«كازاخستان» ضيف شرف الدورة الـ17 من مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية

كشف الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية عن تفاصيل انطلاق الدورة السابعة عشر من مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية.

كازاخستان لأول مرة بمهرجان سماع

وقال انتصار عبد الفتاح خلال المؤتمر الصحفي إن دولة ضيف الشرف ستكون هو «كازاخستان» الذي تشارك للمرة الأولى بالمهرجان وهذا للاحتفاء بثقافة هذا البلد وإحياء تراثها..

الفرق المشاركة

أما عن الفرق المشاركة فى المهرجان ستكون من: الجزائز والمغرب واليونان وباكستان..

كما تشارك دول من تونس، رومانيا، جيبوتي، إندونسيا إضافة لمشاركات خاصة لفرق سورية.. وهذا جانبا إلى جانب الفرق المصرية المتنوعة..

مهرجان سماع

ويقام مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية بالتعاون مع وزارة الثقافة برئاسة د. أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة متمثلة فى قطاعات الوزارة المختلفة منها قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، المجلس الأعلى للثقافة، صندوق التنمية الثقافية، ووزارة الآثار والسياحة متمثلة في هيئة التنشيط السياحي، ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب، بحضور حشد كبير من القيادات، ومن المقرر إنطلاق بدء فعاليات المهرجان فى دورته السابعة عشر فى الفترة من 20 حتى 26 سبتمبر الجارى على مسرح السور الشمالي.