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بعد عامين من سرقتها، العثور على صورة شهيرة لتشرشل

العثور على صورة شهيرة
العثور على صورة شهيرة لتشرشل

ذكرت السلطات الكندية في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أنها عثرت على صورة فوتوغرافية شهيرة للزعيم البريطاني الراحل ونستون تشرشل كانت قد سُرقت من فندق فخم في أوتاوا، مؤكدةً أنه أمكنَ رصد الصورة على إثر شرائها في مزاد.

العثور على صورة شهيرة لتشرشل

وكان المصور الكندي من أصل أرمني يوسف كارش أهدى الصورة قبل وفاته إلى فندق "فيرمونت شاتو لورييه" في أوتاوا، وتقدر قيمتها بمئة ألف دولار أمريكي.

والتقطت هذه الصورة، وهي واحدة من أكثر صور تشرشل شهرة وتظهر على الأوراق النقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية، بعدما ألقى المسؤول البريطاني كلمة أمام البرلمان الكندي عام 1941، خلال الحرب العالمية الثانية.

وفي أغسطس 2022، أخطَرَ موظفو الفندق الشرطة بأن نسخة مقلدة علقت بدلًا من الصورة الأصلية في قاعة للمطالعة قرب الردهة الرئيسة.

وأفادت شرطة أوتاوا، بعد عامين من السرقة، أنها حددت هوية الجاني، وهو رجل يبلغ في الثالثة والأربعين يعيش على بعد 370 كيلومترًا غرب أوتاوا، مشيرةً إلى أنها عثرت على الصورة المسروقة في إيطاليا، على بعد آلاف الكيلومترات من الفندق.

وأوضحت الشرطة أن "اللوحة بيعت بواسطة دار مزادات في لندن إلى مشترٍ في مدينة جنوى الإيطالية"، مؤكدةً أن الطرفين "لم يكونا على علم بأن اللوحة مسروقة".

 

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