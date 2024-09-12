تفاصيل حفل تخريج دفعة 2024 في جامعة دمياط (صور)

شهد حرم جامعة دمياط للمرة الأولى برئاسة الدكتور حمدان ربيع المتولي حفل تخرج دفعة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بالجامعة وبحضور الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ونواب رئيس الجامعة الدكتور محمد عبده عماشة والدكتور محمد عبد الحميد شهاب وبعض رؤساء الجامعة ونواب رئيس الجامعة السابقين، وعمداء كليات الجامعة ووكلائها، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بدمياط، ورؤساء النقابات الفرعية بدمياط، وياسر أبو هندية نقيب محامين دمياط، والمهندس نادر أحمد جاد نقيب زراعيين دمياط،والمحاسب محمود عبد المقصود نقيب تجاريين دمياط

حفل تخرج دفعة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بالجامعة

وبدأت مراسم الحفل الذي قدمه الدكتور محمد ماهر رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، تلاه تلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت الدكتور نبيل مبروك وكيل كلية الآثار لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وقدم الدكتور محمد عبده عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب التهنئة للخريجين، معربًا عن سعادته بالحدث الجلل الذي يشهده حرم جامعة دمياط للمرة الأولى.

ووجه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب رسالة لأبنائه الخريجين مفادها أن التخرج ليس نهاية مرحلة دراسية ولكنه بداية لمرحلة جديدة تتطلب بذل المزيد من الجهد بما تعلموه بجامعة دمياط من أجل هذا البلد الآمن الذي خصه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بالأمن، وسيظل آمنًا بقيادته الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي ينادي دائمًا أبنائه الشباب ويؤكد أنهم سلاحه في مواجهة التحديات.

وقدم الدكتور محمد عبد الحميد شهاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث التهنئة للخريجين في يومهم الذي يعد بمثابة حصاد جهود الجميع ليس الطلاب فقط وإنما قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس بها، والذين لم يبخلوا على الطلاب طوال مسيرتهم الدراسية وكانوا حريصين كل الحرص على إعداد جيل متفوق ينفع بعلمه مجتمعه ووطنه وتغذية عقول طلابهم بكل ما ينفعهم ليس في دراستهم فقط، بل في حياتهم بشكل عام، رغم مواجهة العديد من الصعوبات والتحديات، فاليوم كللت تلك الجهود بالنجاح، والذي يعود الفضل به بعد الله سبحانه وتعالى لإدارة الجامعة بقيادة الدكتور حمدان ربيع المتولي.

وأوصى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الخريجين باستكمال مسيرة النجاح والتفوق التي بدأوها في تلك الجامعة العريقة، وأن يسعوا لتحقيق مثل هذا التفوق في حياتهم العملية حتى ينفعوا أنفسهم وبلدهم.

حفل تخرج دفعة ٢٤ ٢٠ بجامعة دمياط

وفي كلمته أعرب الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة عن سعادته بتواجده بحرم جامعة دمياط الصرح العلمي الكبير ومشاركته في حفل تكريم خريجيها، موجهًا تهنئته للخريجين وأسرهم، داعيًا الله عز وجل أن ينفع بهم البلاد والعباد وأن يكونوا نواة خير لخدمة الدولة المصرية التي تنتظر منهم المزيد، وأن يكون يوم تخرجهم بداية العمل الجاد لاستغلال ما تعلموه على أيدي أساتذة جامعة دمياط ليكون بداية تقدمهم واستثمار ما هو قادم لمزيد من التعلم والجهد حتى تنتفع بهم البلاد.

وفي كلمته هنأ الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة أبنائه الخريجين بتكليل جهدهم خلال سنوات الدراسة اليوم، موجهًا تحية إعزاز وتقدير لأسرهم ومثمنًا فضلهم وتضحياتهم في هذا النجاح.

كما وجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير لعمداء كليات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس لما بذلوه من جهد وقدموه من خبرة علمية وعملية للطلاب خلال سنواتهم الدراسية، واللجنة المنظمة للحفل وأسرة طلاب من أجل مصر.

ودعا رئيس الجامعة أبنائه الخريجين إلى الجد والاجتهاد في مسيرتهم العملية والمساهمة في استكمال مسيرة البناء بالدولة المصرية، واستكمال مرحلة الدراسات العليا وعدم التوقف عند مرحلة التخرج، للنهوض بالبحث العلمي وإثراءه خدمة لوطنهم الحبيب.

وأضاف رئيس الجامعة أن جامعة دمياط دائمًا تدعم أبنائها، فدور الجامعة لا يقتصر على الخدمة التعليمية فقط، بل يمتد لبناء شخصية طلابها وتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل لفتح آفاق عملية أمامهم، ليساهموا بما اكتسبوه في بناء الدولة المصرية التي تثق كل الثقة في قدراتهم، فالتوسع في إنشاء الجامعات يعكس اهتمام الدولة المصرية بقيادتها الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعليم الجامعي إيمانًا بقدرة الشباب على بناء مستقبل الدولة وتحقيق تنميتها الشاملة.

وأكد رئيس الجامعة أن جامعة دمياط لديها كامل الثقة في قدرات أبنائها وما لديهم من عزيمة وإصرار التي تؤهلهم لذلك.

ووقف الجميع دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين ومصر وأبناء محافظة دمياط.

وشهدت مراسم الحفل عرض فيديو تسجيلي عن الجامعة ومسيرة تطورها خلال سنوات وجيزة وتبوئها مراتب متقدمة في التصنيفات العالمية، واستحداثها لعدد من البرامج المميزة في مواكبتها لتطورات سوق العمل والمجالات البحثية.

وألقى الدكتور محمد ماهر رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب القسم العام لخريجي جامعة دمياط وردده خلفه الخريجين.أعقبها فيديو لخريجي جامعة دمياط دفعة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ مع رئيس الجامعة

وأدى خريجي كلية الحقوق القسم الخاص بهم خلف ياسر أبو هندية نقيب محامين دمياط.

ووقف خريجي جامعة دمياط جميعًا متوجهين في تحية صادقة لآبائهم وأمهاتهم الكرام لما بذلوه معهم من جهد ومثابرة طوال سنواتهم الدراسية.

وقدم رئيس الجامعة تكريما خاصًا لأسرة الطالبة زينب عادل البرجيسي رحمها الله، الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق.

ثم كرم رئيس الجامعة ونائبيه والسادة عمداء كليات الحقوق والتجارة والتربية والآداب والآثار والزراعة خريجي دفعة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

وتخللت فقرات التكريم بين الكليات فقرات غنائية قدمها أعضاء فريق كورال الجامعة وسط تفاعل الحاضرين.

واختتمت مراسم الحفل مثلما بدأت بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.