استعدادات مواجهة الشرطة، تفاصيل جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك في المران الأول بكينيا

عقد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين في حضور جهازه المعاون على هامش المران الجماعي اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب " بوليس ساكو"، استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد جوميز في حديثه مع اللاعبين، أهمية التركيز في مواجهة الشرطة الكيني، وطالب بعدم الاستهانة بالمنافس، مشددًا على صعوبة المباراة في بداية المشوار الأفريقي.

وشرح المدير الفني تفاصيل المران الأول للاعبين وبعض الجوانب الفنية التي سيتم العمل على تنفيذها في تدريب اليوم.



ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني يوم السبت المقبل، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

تنطلق مباراة الزمالك والشرطة الكيني يوم السبت المقبل بالعاصمة الكينية نيروبي، في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك والشرطة الكيني عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية.