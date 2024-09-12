الخميس 12 سبتمبر 2024
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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

6 آلاف دولار مصروفات، قرار جديد لرئيس الوزراء بشأن دراسة الوافدين بجامعة الأزهر

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

 نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 36 مكرر (د)، الصادر في 10 سبتمبر 2024، قرارا مهما لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، هو القرار رقم 2891 لسنة 2024، بشأن رسوم القيد والمصروفات الدراسية للوافدين بجامعة الأزهر.


وجاء في المادة الأولى لـ قرار رئيس الوزراء "يستبدل بنص المادة (321) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها الصادرة بقرار رئيس الجمهورية، رقم 250 لسنة 1975 المشار إليها النص الآتى: يؤدى الطالب الوافد على غير منحة من جمهورية مصر العربية رسوم القيد والمصروفات الدراسية على النحو التالي: 
أولًا: المرحلة الجامعية الأولى: البرامج الدراسية في الكليات العملية والأقسام المناظرة لها بالكليات الأخرى: رسم القيد لأول مرة: (1500) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية التي يحددها مجلس الجامعة.
المصروفات الدراسية: (6000) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية
التي يحددها مجلس الجامعة. البرامج الدراسية في الكليات النظرية والأقسام المناظرة لها بالكليات الأخرى فيما عدا الكليات الشرعية والعربية والأقسام المناظرة لها
رسم القيد لأول مرة: (1500) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية التي يحددها مجلس الجامعة.
المصروفات الدراسية: (3000) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية التي يحددها مجلس الجامعة.
ثانيا: مرحلة الدراسات العليا: 


الكليات العملية والأقسام المناظرة لها بالكليات الأخرى:
رسم القيد لأول مرة: (1500) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية التي يحددها مجلس الجامعة.
مصروفات الدبلوم: (3000) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية التي يحددها مجلس الجامعة. 
مصروفات الماجستير: (6000) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية التي يحددها مجلس الجامعة.
مصروفات الدكتوراة: (6000) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية التي يحددها مجلس الجامعة
الكليات النظرية والأقسام المناظرة لها بالكليات الأخرى فيما عدا الكليات الشرعية والعربية والأقسام المناظرة لها:
رسم القيد لأول مرة: (1500) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية التي يحددها مجلس الجامعة.
مصروفات الدبلوم: (2000) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية التي يحددها مجلس الجامعة.

 


 

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