4 قرارات جديدة لرئيس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 37، الصادر في 12 سبتمبر 2024، 4 قرارات جديدة اليوم لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تخصيص قطع أرض من أملاك الدولة الخاصة لإقامة جمعية زراعية وملاعب ووحدة شئون اجتماعي ومحطة صرف صحي ببعض المحافظات.

وجاءت القرارات كالتالي:

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2431 لسنة 2024، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 205٫38 متر، زمام قرية الشورانية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بمحافظة سوهاج، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بإيجار اسمى مقداره ثلاثة جنيهات عن كل متر مربع سنويًا لمدة ثلاثين عامًا، لصالح مديرية الزراعة بالمحافظة لإلقامة جمعية تعاونية زراعية.

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2432 لسنة 2024، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 4000 متر مربع، ضمن حى 25 يناير بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بالمجان، لصالح مديرية الش باب والرياضة بالمحافظة لإقامة ملاعب ومنشآت رياضية.

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2433 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 288 متر مربع، ضمن حوض طلب زمام قرية كوم اللوفى ناحية قرية بنى غنى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بمحافظة المنيا، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بالمجان، لصالح مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة لإقامة وحدة شئون اجتماعية.

-قرار رئيس مجلـس الـوزراء رقم 2434 لسنة 2024، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، تبرع المواطن صبرى ناثان طانيوس غبريال مرجان، بمساحة 567 متر مربع، ضمن حوض القاضى نمرة (1) زمام قرية أولاد مرجان ناحية قرية نزلة البدرمان، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دير مواس بمحافظة المنيا، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة رفع صرف صحى.



