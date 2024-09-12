بعد حصولهم على راحة بالأمس، ثلاثي الزمالك ينتظم في مران الفريق

انتظم أحمد مصطفى "زيزو" وناصر ماهر ومحمد شحاتة ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم الخميس، على ملعب "بوليس ساكو" في كينيا، استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخاض الثلاثي التدريبات الجماعية بصورة طبيعية، بعد حصولهم على راحة من مران الأمس بالقاهرة، عقب عودتهم صباح أمس الأربعاء مع بعثة منتخب مصر من بتسوانا بعد خوض مباراة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وكانت بعثة الفريق قد وصلت إلى كينيا صباح اليوم استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني الثالثة عصر يوم السبت المقبل، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

وتنطلق مباراة الزمالك والشرطة الكيني يوم السبت المقبل بالعاصمة الكينية نيروبي، في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك والشرطة الكيني عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية.