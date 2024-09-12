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رياضة

الزمالك يؤدي مرانه الأول في كينيا استعدادا لمباراة الشرطة بالكونفدرالية

فريق الزمالك
فريق الزمالك

 خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه الأول في كينيا  عصر اليوم الخميس، على ملعب الشرطة الكيني الفرعي، استعدادًا لمباراة الفريقين في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت بعثة الفريق وصلت إلى كينيا صباح اليوم، استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني، وحرص مسؤولو السفارة المصرية على استقبال البعثة.

ويترأس أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بعثة الفريق الأبيض في كينيا.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني الثالثة عصر يوم السبت المقبل، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

قائمة الزمالك لمباراة الشرطة الكيني

 وجاءت قائمة الزمالك لخوض اللقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – أحمد محمود – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – محمد عاطف.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا –  زياد كمال - محمد شحاتة - محمد السيد – عبد الله السعيد – ناصر ماهر– أحمد عبد الرحيم "إيشو" -  أحمد مصطفى "زيزو" – مصطفى شلبي – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الجزيري – ناصر منسي – حسام أشرف – سامسون أكينيولا.

جدير بالذكر أن لقاء العودة سيقام باستاد القاهرة الدولي يوم ٢٠ سبتمبر الجاري.

 

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ادارة نادي الزمالك أحمد خالد حسانين بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بطولة كأس الكونفدرالية

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